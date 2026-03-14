好市民獎｜港男無懼颱風駕艇救起3遇溺者 屈臣氏外籍高層勇救墮海女子

香港警務處今日（14日）舉行「好市民獎頒獎典禮2025」，嘉許80名好市民協助警方防止及偵破罪案，其中36歲電工梁浩賢於去年9月超強颱風樺加沙襲港期間，與父親駕駛小艇在柴灣海面工作，其間發現防波堤有一家三口遭巨浪捲走，遂駛艇靠近涉事海面嘗試救人，最终救起墮海者，避免一場悲劇發生。另外，屈臣氏集團歐洲健康與美容業務行政總裁Ed van de Weerd亦獲頒好市民獎，他去年11月到港公幹期間勇救墮海女子。

今屆80名獲嘉許的好市民協助警方防止及偵破罪案中，涉及尋找失蹤人士及拯救生命有18人（22.5%），盜竊案有17人（21.3%）、非禮及窺淫案有9人（11.3%）、詐騙案有11人（13.8%），以及刑事毀壞、襲擊和非法入境等其他案件有25人（31.3%）。

最年長的得獎人是81歲黎觀煌，他在去年3月接到騙徒來電冒認是其女婿，聲稱被警方拘捕，急需8萬元保釋金。黎先生感到可疑並向女兒查問，發現事件是騙案，其後再接獲騙徒來電要求見面繳金款項。他立即報警求助，並配合警方行動，假裝應約繳款，最終協助警方拘捕兩名疑犯。

最年輕的得獎人是一名10歲小學生，他去年4月放學途經屋邨花槽時發現懷疑毒品，馬上帶到警署報案，有效阻止可疑物品落入他人手中進行不法行為，同時展現他超越年齡的警覺性。

此外，今屆共有10間機構獲「好機構獎」提名，最終大會評審選出包括螞蟻集團、香港城市大學等6間，表揚他們致力擊持警隊宣傳防騙防罪信息及偵查罪案，與警方攜手合作推動「好市民精神」。

警務處處長周一鳴致辭表示，今屆得獎的好市民來自不同界別及年齡層，每一宗個案都值得敬佩，市民日常生活每一個瞬間的決定，伸出援手，就如電影橋段可以影響整個大局。他表示警隊未來會致力和廣大市民機構，以及社會各持份者攜手合作，將每一個人、每一個在不同瞬間的善行發揚光大，並且凝聚成一股強大力量。

