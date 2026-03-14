廉署今明兩日「招聘體驗日」1000人參加 親身體驗反貪工作

廉政公署本月初展開新一輪招聘，目標招募40名助理廉政主任及10名廉政主任。廉署今明兩日舉辦「招聘體驗日」，共吸引1000名參加者，親身體驗廉署的多元反貪工作。

招聘體驗日分為多個環節，包括「專業執法」、「誠信教育」、「制度防貪」、「全球反貪」部分，向參加者展示廉署於執法、教育、防貪及國際廉政建設上的工作，當中更有機會即場接受入職體能測試，以及於廉署人員指導下，親身體驗使用手銬進行模擬拘捕行動。

是次「招聘體驗日」緊扣今年招聘主題「一份反貪使命 開拓無限潛能」。香港國際廉政學院總監柳智浩表示，新一輪招聘會以「一體化招聘，全方位培訓」進行，為轄下執行處、社區關係處及防止貪污處三個部門，進行統一招聘及培訓以填補空缺。人員完成入職培訓後將會於執行處展開首個工作崗位，及後會按廉署整體運作及人員發展潛能，或會被調派至不同部門工作，籍此強化人力資源靈活性，達至人盡其才，並加強部門之間的協同效應。

他續指，為配合推行三部門統一招聘安排，廉署早於2024年底經已開辦為期20周的「反貪專業文憑｣入職課程，並獲資歷架構第5級別課程認證，涵蓋廉署職能、國家、香港特區及海外反貪法制、反貪法例及執法程序等多個範疇。

本輪招聘將於3月23日截止報名，預計於4月中旬進行筆試，6月進行評核，並於7月進行遴選面試。柳智浩補充，廉署目前招聘狀況良好，空缺率約為7%，與往年相若，暫時未有計劃調低入職要求。

香港國際廉政學院副學院總監林長青指出，今次是廉署第3次舉辦「招聘體驗日」，反應較過往兩次更為踴躍，活動開始接受報名的翌日，1000個參與名額已經超額登記，反映市民對投身反貪事業的興趣。他亦借機分享投考錦囊，稱因應今次招募主題，甄選過程除了考慮個人質素及才能，亦十分著重投考者是否具備「一份反貪使命」，「廉署人員秉持嘅信念，其實已經投影喺背後，就係堅守誠信、牢記使命、追求卓越、不懼不偏。」

參加者鄧生一直對廉政公署的工作抱有濃厚興趣，他指自己從小到大對規則與規範有份執著，欣賞廉署在確保程序公義與合規方面的角色，因此一直有留意招聘資訊，得知廉署舉辦體驗日，便立刻報名。任職老師的他認為社會進步源於教育，而廉署其中一項重要工作正是透過大眾教育及宣傳，保障香港每一件事都能從正規、正統的方向發展，若能投身廉署，期望可以教育及宣傳上貢獻己力。

黃生亦參與了今早的廉署招聘體驗日，更於模擬拘捕環節中體驗為疑犯上手銬。他笑言感受到廉署人員於執行拘捕時必需展現強大的威懾力，才能專業且順利地完成任務，「執法工作講求迅速果斷，亦係維護香港廉潔治安嘅一環，多謝廉署人員嘅守護。」他強調，對廉署的工作及使命深感認同，今日的活動令他回想起小時候觀看《廉政行動》電視劇的經歷，更肯定自己希望向社會傳遞廉潔及反貪的意向，目前已申請投考廉署主任一職。