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觀音借庫｜紅磡觀音廟外逾千人輪候 善信冀世界和平：唔好打仗，個個有工返

突發
更新時間：23:50 2026-03-13 HKT
發佈時間：23:20 2026-03-13 HKT

周六（3月14日）是農曆正月廿六「觀音開庫」之日，傳統上踏入子時一刻（即3月13日周五晚11時），善信便可進入各大觀音廟向觀音借庫，祈求新一年財運亨通、萬事皆成。其中將會通宵開放的借庫熱點之一紅磡觀音廟，周五入夜起逾千市民絡繹不絕到場，到香燭舖購買衣寶線香等，並到佛光街球場輪候，等候進場一刻，秩序良好。有通宵輪候的前排善信表示，自己去年受庇佑避過一劫，希望新一年觀音能繼續保佑世界和平，「唔好打仗」。

排前排的麗姐住在愛民邨，過去起碼30多年都有維持向觀音借庫的傳統，「年年都有嚟，有借有還，身體健康」 。麗姐又憶述，去年曾經遇過有鐵枝從高處墮下，當時她和朋友同行，朋友被波及頭傷，而自己則幸運避過一劫，直言「觀音娘娘庇佑，唔係觀音娘娘我舊年已經上咗天堂」 。她亦希望觀音娘娘能保佑「世界和平，唔好打仗，香港有得食有得住，生意個個興隆，個個有工返有錢賺」。 

另一排在前排的麥生，自周四（3月12日）晚已開始通宵排隊「瞓咗一晚」。他表示，過去10年都有向觀音借庫，去年也是前排位置，借了「二億八千萬」，希望今年也能順利借庫，求得身體健康及出入平安，「最希望都係身體好」。

警方早前表示，紅磡觀音廟「觀音開庫」將於3月13日晚上11時起，通宵開放至3月14日晚上8時，供市民遊客參拜。為保障公眾安全，警方作出特別人流管理及交通安排，其中3月13日下午4時開始直至活動結束，差館里、獲嘉道、觀音街及平治街將臨時改道或封閉，駕駛人士請留意交通標誌及現場警方指示。

另外，現場亦設置了關愛區，位於觀音廟旁的香港考評局外行人路，提供座位予70歲或以上長者、行動不便或其他有需要人士使用，有需要市民可與現場警務人員聯絡，警方會根據現場情況安排輪候。

相關報道：觀音借庫2026｜一文睇清觀音開庫金額、規矩 紅磡觀音廟交通安排（附14間廟宇開放時間）

信眾郭女士接受傳媒訪問表示，今年向觀音借了三億八千萬元，數額與去年數額一樣。曾志恆攝
信眾郭女士接受傳媒訪問表示，今年向觀音借了三億八千萬元，數額與去年數額一樣。曾志恆攝
信眾郭女士與女友人一起前來，向觀音借庫。曾志恆攝
信眾郭女士與女友人一起前來，向觀音借庫。曾志恆攝
善信張女士表示，年年向觀音借庫，心情興奮。曾志恆攝
善信張女士表示，年年向觀音借庫，心情興奮。曾志恆攝
張女士稱，今年向觀音借到金額是去年的一半。曾志恆攝
張女士稱，今年向觀音借到金額是去年的一半。曾志恆攝

信眾郭女士與女友人一起前來，向觀音借庫。她接受傳媒訪問表示，今年向觀音借了三億八千萬元，數額與去年數額一樣。她表示，自己每逢初一都來上香，形容自己「好誠心」，認為「只要夠誠心，你想甚麼，就會有甚麼」。她祝大家身體健康，馬上行好運。

另一位善信張女士表示，年年向觀音借庫，心情興奮，她今年主要祈求身體健康，家中各人順利。她稱，今年向觀音所借到金額是去年的一半，但未有透露具體金額。

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