騙徒扮大耳窿追數湧現 警兩星期接87宗查詢 有教師上當失萬元
更新時間：21:25 2026-03-13 HKT
發佈時間：21:25 2026-03-13 HKT
警方今日（3月13日）在社交平台呼籲，慎防有騙徒自稱為債主，以說出個人資料為要脅，迫使根本沒有欠債的市民出於憂心下自行過數。最近兩星期，警方反詐騙協調中心接獲多達87宗相關查詢，當中一名41歲教師墮入上述騙局，損失約1萬元。
該名41歲教師接獲自稱「財務公司」的陌生來電，對方準確說出其姓氏及身份證號碼，聲稱受客戶委託追討欠債。事主清楚自己從未拖欠任何債務，當場未有理會。同日稍後，事主再收到陌生WhatsApp訊息，要求他還債並附上收款銀行帳戶。
事主因工作繁忙，一時懷疑自己是否忘記欠款，加上對方掌握準確個人資料，便轉帳約1萬元。其後，騙徒再發訊息給事主，指經與「律師行」核數後，確認仍欠約3萬元，要求他繼續還款。事主上網搜尋，發現根本沒有該律師行，立即察覺有異，報警求助。
警方呼籲市民如收到類似訊息，應保持冷靜，不要即時回應或轉帳；隨後主動查證及再三核實，切勿輕信對方身份，強調騙徒有機會是通過非法手段取得其個人資料。如有懷疑，可致電「防騙易熱線18222」查詢。
