元朗公路4車相撞包括兩巴士 21人輕傷 交通大擠塞車龍逾6公里

元朗公路往屯門方向近博愛醫院，今日（3月13日）晚上近7時發生4車相撞意外，依次為一部貨車，兩部巴士及一部私家車。車禍造成21名男女受輕傷（23至80歲），包括其中一名49歲巴士男車長、33歲私家車男司機、68歲貨車男司機，及6男12女巴士乘客。警方消防趕至救援，並在地面鋪上黃綠色地氈，協助分流傷者。

九巴：即時暫停涉事車長職務

各傷者分送屯門醫院、天水圍醫院及博愛醫院。目前車禍原因仍在調查，各司機均通過酒精測試，初步相信前方貨車及巴士因應交通情況收慢，尾隨的巴士及私家車收掣不及，最終釀成連環相撞。

車禍期間，現場一段元朗公路部份行車線封閉，通往十八鄉交匯處的支路亦封閉，交通非常擠塞，截至晚上8時15分車龍超過6公里，龍尾延至米埔新村。

九巴表示，涉事兩部巴士分別為276B線及269B線，最新資料顯示，兩輛巴士合共18名乘客及1名車長受輕傷。九巴已即時暫停涉事車長駕駛職務及派員慰問傷者，並會調查事發原因。