元朗公路4車相撞包括兩巴士 約20人輕傷 交通大擠塞車龍逾6公里

突發
更新時間：20:36 2026-03-13 HKT
發佈時間：19:24 2026-03-13 HKT

元朗公路往屯門方向近博愛醫院，今日（3月13日）晚上近7時發生4車相撞意外，依次為一部貨車，兩部巴士及一部私家車。車禍造成約20名男女受輕傷，包括私家車司機。警方消防趕至救援，原因仍在調查。

車禍期間，現場一段元朗公路部份行車線封閉，通往十八鄉交匯處的支路亦封閉，交通非常擠塞，截至晚上8時15分車龍超過6公里，龍尾延至米埔新村。

九巴表示，涉事兩部巴士分別為276B線及269B線，初步消息兩部巴士合共有20名乘客及1名車長受輕傷。九巴已即時暫停涉事車長駕駛職務，並會派員慰問傷者及調查事發原因

