入境處夥多部門反黑工 一周拘17人包括12名非法勞工
更新時間：18:47 2026-03-13 HKT
發佈時間：18:47 2026-03-13 HKT
入境事務處於3月6日至12日，在全港多區打擊非法勞工，包括「曙光行動」、聯同食物環境衛生署及康樂及文化事務署執行的「驚愕行動」，以及聯同香港警務處執行的「冠軍行動」。行動中，調查人員搜查了多個目標地點，包括食肆及貨倉等，共拘捕12名懷疑非法勞工、4名涉案僱主及1名涉嫌逾期逗留人士。
被捕的懷疑非法勞工為1男11女（27至62歲），當中3名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），另有4名女子涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。涉案僱主為3男1女（42至67歲），調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。
入境處呼籲，市民可使用舉報專線3861 5000、傳真2824 1166、電郵（[email protected]）、或登入入境處網址利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格，向入境處舉報僱用非法勞工活動。
