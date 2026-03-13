39隻瀕危龜及蜥蜴被塞入寄艙行李 由南非經阿聯酋抵港 26歲男被拘控
更新時間：18:38 2026-03-13 HKT
發佈時間：18:38 2026-03-13 HKT
發佈時間：18:38 2026-03-13 HKT
一名26歲的男旅客昨日（3月12日）從南非經阿聯酋杜拜飛抵本港，他於機場入境大堂被海關人員截停，清關檢查後關員在其寄艙行李中的兩件衣服及三個膠樽內，發現14隻龜及及25隻蜥蜴，共約值78萬元。經漁農自然護理署人員查驗後，懷疑該批龜及蜥蜴屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》所列明的瀕危物種，在本港受《保護瀕危動植物物種條例》所管制。
海關人員遂把他拘捕，案件已轉交漁護署跟進，被捕男子將會被控一項非法進口附錄II瀕危物種罪及一項殘酷對待動物的罪名。
根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。
同時，根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁3年。
市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格舉報懷疑私煙活動。
最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
2026-03-12 18:58 HKT
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
2026-03-12 08:00 HKT
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
2026-03-12 16:50 HKT
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
2026-03-12 14:48 HKT