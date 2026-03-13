39隻瀕危龜及蜥蜴被塞入寄艙行李 由南非經阿聯酋抵港 26歲男被拘控

一名26歲的男旅客昨日（3月12日）從南非經阿聯酋杜拜飛抵本港，他於機場入境大堂被海關人員截停，清關檢查後關員在其寄艙行李中的兩件衣服及三個膠樽內，發現14隻龜及及25隻蜥蜴，共約值78萬元。經漁農自然護理署人員查驗後，懷疑該批龜及蜥蜴屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》所列明的瀕危物種，在本港受《保護瀕危動植物物種條例》所管制。

海關人員遂把他拘捕，案件已轉交漁護署跟進，被捕男子將會被控一項非法進口附錄II瀕危物種罪及一項殘酷對待動物的罪名。

部分檢獲的懷疑受管制屬瀕危物種蜥蜴。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

同時，根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁3年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格舉報懷疑私煙活動。

部分檢獲的懷疑受管制屬瀕危物種龜。