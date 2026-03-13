深圳灣出境貨車藏值$59萬走私藥劑 司機罪成囚4個月
發佈時間：17:55 2026-03-13 HKT
香港海關人員早前根據風險評估，在深圳灣管制站截查一輛報稱載有快件的出境貨車，在駕駛室和貨斗內發現一批未列艙單的貨物，包括192支的人類乳頭瘤病毒疫苗（又稱子宮頸癌疫苗）、276包中成藥產品及1631盒藥劑產品，估計市值共約59萬元。
涉案53歲貨車司機隨即被捕，至今日（3月13日）在屯門裁判法院因違反《進出口條例》中企圖輸出未列艙單貨物，以及並非根據及按照出口許可證的規定而輸出禁運物品，被判監禁4個月。海關歡迎裁決，認為監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。
走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人士輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。任何人在沒有有效出口許可證下出口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁2年。
市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格舉報懷疑走私活動。
