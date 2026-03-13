續有6巴裔假難民激烈反抗遣返 入境處再派員登專機押解

入境事務處昨天（3月12日）派遣人員執行代號為「逐影」的登機押解遣返行動，順利將6名免遣返聲請不獲確立人士強制遣返巴基斯坦。他們全為男性非法入境者，部分曾犯刑事罪入獄及已刑滿出獄。由於相關聲請人曾多次拒絕接受遣返安排，並在過往遣返行動中激烈反抗，入境處決定派員登機押解以強制遣返。

入境處強調，一直致力將免遣返聲請不獲確立者盡快遣送離港，以維持有效的出入境管制和保障公眾利益。由於香港與巴基斯坦未有直航班次，遣送巴基斯坦籍聲請人回國必須透過中轉機場轉機。為加大遣送力度，繼去年11月首次執行代號為「逐影」的登機押解遣返行動，入境處再次安排特別專機從香港前往廣州白雲國際機場，再轉乘商業航班前往巴基斯坦，執行登機押解遣返行動。

相關報道：6巴漢多次激烈反抗遣返 入境處派員登機押解 首派專機經廣州強制遣返

入境處人員於特別專機起飛前作最後準備。入境處圖片

入境處成功於本次行動中，強制遣送6名免遣返聲請不獲確立人士回國，並順利將其移交予相關政府機關，顯著提升遣送效率和成本，並展現入境處提速遣送聲請不獲確立人士的堅定決心。

根據自2022年12月7日起生效的更新遣送政策，入境處一般可在聲請人的司法覆核個案被高等法院原訟法庭拒絕後，執行相關遣送行動，從而提高遣送聲請不獲確立者的效率及加大遣送力度。

入境處會繼續致力研究不同可行方案以加快遣返免遣返聲請不獲確立者，及與相關單位積極協調以優化遣返路線及行動流程，並積極與聲請人主要來源國的政府、航空公司及其他政府部門保持密切聯繫，採取一切合適措施將免遣返聲請不獲確立人士盡快遣離香港。

被遣返人士在入境處人員押送下離港。入境處圖片