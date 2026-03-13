單車百萬行2026｜青衣一帶幹道周日凌晨1時起封路 涉多條往機場道路

單車百萬行2026將於星期日（15日）早上7時，在青沙公路、南灣隧道、汀九橋及昂船洲大橋舉行，警方新界南總區行動部高級督察楊慧嫻表示，預計會有約4000名單車手參與單車百萬行，新界南衝鋒隊、新界南交通部、葵青警區及荃灣警區人員將會實施人流管制措施及特別交通安排。

新界南交通部高級督察張浩煒表示，當日凌晨1時將逐步開始封路，範圍包括青朗公路汀九橋往九龍方向，及青沙公路介乎荔枝角及青嶼幹線來回方向。封路範圍包括多條前往機場方向道路，警方呼籲封路期間駕駛者保持忍讓，並預留額外行車時間。

料周日早上11時起陸續解封

封路位置包括：

青朗公路近大欖隧道出口（九龍方向）；

屯門公路（九龍方向）往汀九橋支路；

青嶼幹線青馬大橋（九龍方向）往青沙公路行車線；

青衣路近藍澄灣二號迴旋處往青沙公路支路；

貨櫃碼頭南路近八號迴旋處往青沙公路（沙田方向）支路；

貨櫃碼頭南路近七號迴旋處往青沙公路（機場方向）支路；

尖山隧道出口往青衣及機場方向一段青沙公路；

西九龍公路往青沙公路（機場方向）支路。

第一階段解封預計在早上約11時，包括青朗公路汀九橋及近青衣西北交匯處往九龍方向；而第二階段解封預計在下午約1時，屆時青沙公路介乎荔枝角及青嶼幹線來回方向，及其他相關支路。實際解封時間視乎比賽及清理賽道進度。

警方見記者交代封路安排。曾志恆攝

另外，當日香港專業教育學院青衣分校亦會舉行單車嘉年華，青衣分區行動支援小隊高級督察陳家銘提到，主辦單位當日並不會在會場附近提供任何泊車位，呼籲參加者應該盡量使用公共交通工具或大會接駁巴士前往活動地點，並呼籲市民需要跟從現場警務人員或工作人員指示。

接駁巴士由活動當日早上6時30分至9時15分，由葵芳站C出口、荃灣西站D出口及青衣站A1出口，開往青康路近美景花園外落車點。至於離場接駁巴士將由當日早上8時至中午12時30分，由香港資訊科技學院前往葵芳站C出口、荃灣西站D出口以及青衣站A1出口。

單車嘉年華封路範圍：

美景花園外一段青康路：北行慢線周六晚上8時至周日下午1時封閉

介乎青衣路與香港專業教育學院一段細山路：北行線將於活動當日上午1時至上午10時30分封閉；南行線將改為單線雙程行車；

青富苑外一段青衣路：東行線將於活動當日上午1時至下午1時封閉

上述封路範圍涉及明翹匯、青富苑及美景花園3個屋苑，主辦單位向住戶派發識別通行證，警方會於青衣路與青康路迴旋處附近設置檢查點，只有持有相關識別通行證人士，才可以駕駛車輛進入封路範圍。

新界南總區行動部高級督察楊慧嫻（中）、新界南交通部高級督察張浩煒（左）及青衣分區行動支援小隊高級督察陳家銘（右）。