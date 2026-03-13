Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夫妻檔經營專賣冒牌童裝 海關搗儲存倉檢4300件貨市值50萬元

突發
更新時間：16:18 2026-03-13 HKT
發佈時間：16:18 2026-03-13 HKT

海關搗破一個以夫妻檔經營的冒牌物品生意及儲存倉，他們透過即時通訊應用程式群組，向群組內成員以半價售出冒牌物品，主要是童裝衣服，當累積一定顧客後，更拈手成人市場，出售親子裝及「名牌」手袋，拓展業務。海關日前採取行動，掩至夫妻檔租用的屯門工廈儲存倉庫，檢獲4,300件冒牌物品，市值50萬元。

海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組高級督察康恩講述行動詳情時表示，海關較早前接獲市民舉報，指有人透過即時通訊應用程式群組，售賣冒牌服裝，人員經深入調查，成功鎖定該群組管理人位於屯門的冒牌物品儲存倉，3月10日中午時分，海關人員採取執法行動，突擊搜查位於屯門工廠大廈的冒牌物品儲存倉庫，並拘捕倉庫內一名30歲女子，懷疑她是有關群組的管理人。人員在倉庫內檢獲4300件懷疑冒牌物品，主要是童裝衣服，估計市值港幣50萬元。

經跟進調查後，海關於翌日即3月11日在屯門再拘捕一名41歲本地男子，該男子為被捕女子的丈夫，海關懷疑該男子負責租用該冒牌物品儲存倉庫，及協助收取冒牌物品的款項。兩被捕男女現正保釋候查，案件仍在調查中，不排除有更多涉案人士被捕。

根據初步調查，海關相信涉案冒牌物品生意以及儲存倉庫，均是被捕夫婦以家庭式經營，被捕人透過社交平台發表帖文，吸引市民，特別是「媽咪」群組，加入其管理的即時通訊應用程式群組，再向群組內成員，售賣近半價的冒牌物品。如一件童裝T恤，正價為160元，涉案群組則以70至80元出售。其後有關冒牌物品以快遞方式，送到顧客手中。

鑑於有不少家長都用即時通訊應用程式群組交流資訊，相信被捕人覷準有關趨勢，嘗試打入家長群組，以一傳十、十傳百方式擴大售賣群組的規模，令有關群組人數多達4000人。海關相信，被捕人當初只經營童裝業務，其後為拓展生意，亦推出親子款式，以及受女士歡迎的冒牌手袋，以吸引更多顧客購買。

今次行動中，海關成功克服被捕人僅以快遞方式去發貨的犯案模式，經抽絲剝繭的調查，人員成功鎖定涉案倉庫位於屯門工廠大廈的單位，單位內分間成80個工作室，所有租戶進出時均要輸入密碼，嚴緊的保安大大增加海關人員的偵查，以及鎖定倉庫的難度。

海關呼籲市民，售賣冒牌物品是嚴重罪行，根據商品說明條例，任何人為銷售用途而管有冒牌物品即屬犯罪，一經定罪，最高可判罰50萬元以及監禁五年。市民可致電海關24小時舉報熱線1828080，亦可繼續透過其他途徑舉報罪案，包括電郵（[email protected]）、網上舉報罪案表格、罪案舉報郵柬、傳真或郵寄。

