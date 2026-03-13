Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鴨脷洲邨因爆水管全邨一度停食水 水務署提早完成搶修

突發
更新時間：19:36 2026-03-13 HKT
發佈時間：15:18 2026-03-13 HKT

水務署表示，今日（13日）近中午接報稱鴨脷洲橋道有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑400毫米的食水供水管，用作供應食水予鴨脷洲邨。署方工程團隊其後到場搶修，工程原定於明日（14日）凌晨才完成，至傍晚水務署更新，稱搶修已經完工，食水供應已於下午6時半陸續恢復，署方感謝受影響市民的體諒。

爆水管期間，鴨脷洲橋道東行部分慢線須暫時封閉，以配合工程。有地區人士表示，水務署人員事發後已到場關水掣，爆水管位置已停止湧水。停水範圍一度涉及鴨脷洲邨全部大廈，水務署曾安排水車及水箱到場，供居民應急取水。

房署資料顯示，鴨脷洲邨共有8座大廈，截至去年12月31日，屋邨有約4300戶，認可人口約1.1萬人。房委會表示，事發期間，鴨脷洲邨全邨合共4456個單位及商場街市暫停食水供應。搶修期間，屋邨辦事處一直與水務署緊密聯繫，密切留意維修工程嘅進度，力求盡快恢復供水。

另外，屋邨亦迅速應變，即時作出一系列安排，盡量減低對居民嘅影響，包括在邨內張貼告示，通知居民維修安排；配合水務署安排水車及水缸到場，並協助街坊取用食水；向居民派發樽裝水，關心和了解居民情況，為他們提供所需協助；聯繫當區區議員及關愛隊到場協助。

