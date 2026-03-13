上水貨車猛撼夾斗車 車頭變形司機腳傷被困 消防趕至拯救
更新時間：14:05 2026-03-13 HKT
發佈時間：14:05 2026-03-13 HKT
發佈時間：14:05 2026-03-13 HKT
上水寶石湖路夾斗車及貨車，今（13日）午1時許，先後沿文錦渡方向順序行駛。當駛至近寶石湖邨彩園路交界時，前方夾斗車因應交通燈號停下，後方貨車收掣不及撞向夾斗車車尾。事件中，貨車車頭嚴重變形，56歲姓歐男司機腳傷被困，
警方消防到場時，貨車司機仍清醒，消防隨即將他救出，並送往威爾斯親王醫院治理。涉案兩車司機均通過酒精測試，消息指貨車司機懷疑瞌睡肇事，惟確實原因仍在調查。事故期間，現場一段往文錦渡方向寶石湖路全線封閉，交通繁忙。
最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
2026-03-12 18:58 HKT
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
2026-03-12 08:00 HKT
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
2026-03-12 16:50 HKT
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
2026-03-12 14:48 HKT