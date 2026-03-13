上水貨車猛撼夾斗車 車頭變形司機腳傷被困 消防趕至拯救

上水寶石湖路夾斗車及貨車，今（13日）午1時許，先後沿文錦渡方向順序行駛。當駛至近寶石湖邨彩園路交界時，前方夾斗車因應交通燈號停下，後方貨車收掣不及撞向夾斗車車尾。事件中，貨車車頭嚴重變形，56歲姓歐男司機腳傷被困，

警方消防到場時，貨車司機仍清醒，消防隨即將他救出，並送往威爾斯親王醫院治理。涉案兩車司機均通過酒精測試，消息指貨車司機懷疑瞌睡肇事，惟確實原因仍在調查。事故期間，現場一段往文錦渡方向寶石湖路全線封閉，交通繁忙。