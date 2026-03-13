Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片︱大角咀貨車尾門未關好　男途人被擊中倒地

更新時間：12:08 2026-03-13 HKT
發佈時間：12:08 2026-03-13 HKT

貨車尾門未關好，變成掌摑途人的巨型巴掌！昨（12日）中午12時05分，一輛密斗貨車沿大角咀塘尾道左轉洋松街時，尾門未能關上，右邊尾門在途中打開，司機懵然不知。

貨車駛入洋松街時，尾門擊中一名站在馬路邊的男子，他如被巨型巴掌摑中一樣應聲倒地，幸傷勢不重自行爬起身，涉事貨車未有停下，轉入松樹街而去，該男子仍一臉迷茫，目擊事發經過的男子走來向他解釋，他是被貨車尾門打中。

警方稱，昨日（12日）中午12時21分，姓黃（50歲）男司機將貨車停在大角咀洋松街路邊，而姓梁（62歲）男司機則將另一部貨車停在黃的車後，其間梁司機開門落貨，另一部貨車沿洋松街東行駛至，疑尾門未關好，撞到黃男的貨車，再撞低梁男，梁腳及肩膊受傷，二人報警求助，梁男拒絕送院，警正追緝涉案貨車司機。

 

 

