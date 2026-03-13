跑馬地警察電單車撞倒5歲男童 鐵騎腳傷二人同送院

今（13日）早上午8時02分，跑馬地成和道49號南榮大廈對開，一部警察交通部電單車撞倒一名5歲男童，男童倒地，交通警亦輕傷，兩人俱送院治理。警方正調查意外原因。

男童受傷倒地，警員及途人在旁協助。fb 車cam L（香港群組）

網上圖片可見，電單車翻側路邊，男童躺地，有警員及途人安慰男童。男童手部受傷，而交通警則腳部受傷，兩人均清醒由救護車送院治理。