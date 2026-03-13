跑馬地警察電單車撞倒5歲男童 鐵騎腳傷二人同送院
更新時間：11:41 2026-03-13 HKT
發佈時間：11:41 2026-03-13 HKT
發佈時間：11:41 2026-03-13 HKT
今（13日）早上午8時02分，跑馬地成和道49號南榮大廈對開，一部警察交通部電單車撞倒一名5歲男童，男童倒地，交通警亦輕傷，兩人俱送院治理。警方正調查意外原因。
網上圖片可見，電單車翻側路邊，男童躺地，有警員及途人安慰男童。男童手部受傷，而交通警則腳部受傷，兩人均清醒由救護車送院治理。
最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
2026-03-12 08:00 HKT
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
2026-03-12 08:00 HKT
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
2026-03-10 17:07 HKT