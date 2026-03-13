山頂纜車昨完成保養工程 今早重開因電腦故障一度暫停服務 500人排隊等上山

山頂纜車剛於3月9日至12日暫停服務，進行為期四天的常規保養工程。今（13日）早恢復服務，但不足一小時便因電腦系統軟件故障暫停服務。至早上10時50分始恢復正常。

台灣遊客黃女士偕女兒來港，想乘纜車上山頂遊纜，惟因服務暫停，坦言對此有一點失望。

山頂纜車暫停服務期間，城巴安排15號線在花園道纜車站增設臨時巴士站，便利旅客前往山頂繼續行程。記者目測有100多人改乘15號線往山頂。至早上10時40分，職員通知10分鐘後恢復服務。