大埔夫妻因錢銀口角 躁男踢傷老婆兼揮雙刀恐嚇　警胡椒球槍制服拘捕

昨晚（12日）7時許，大埔太和路一住宅單位內，一對花甲夫妻疑因金錢問題爆發激烈爭執。66歲鄭姓男子情緒失控，不僅涉嫌腳踢同齡妻子，更手持兩把長逾30厘米的菜刀揮舞恐嚇。警方到場後，鄭男一度拒絕合作，最終警員須發射胡椒球槍將其制服。

夫妻因錢銀口角 單位驚現燒焦雜物

據了解，涉事鄭氏夫婦年屆66歲，事發時在寓所內因金錢糾紛各不相讓。吵至酣處，有人疑動粗腳踢妻子腹部，更從廚房取出兩把分別長約30厘米及33厘米的菜刀，言語間充滿威脅，甚至在單位內焚燒膠袋，驚動鄰居代為報警求助。

警射胡椒球槍制服 兩把菜刀檢作證物

警員接報趕至現場時，鄭男依然情緒激動，手持雙刀拒絕配合調查。面對潛在武力威脅，警員經口頭警告無效後，果斷發射胡椒球槍將其制服。警方隨後在單位內發現曾被焚燒的膠袋痕跡，並將涉案的兩把菜刀帶走檢驗。

事件中，鄭男因情緒激動，與腹部受傷的卓姓妻子分別由救護車送往雅麗氏何妙齡那打素醫院治理。警方經初步調查後，以涉嫌「刑事恐嚇」及「普通襲擊」拘捕鄭男，案件現交由大埔警區刑事調查隊跟進。