新田公路私家車逆線狂飆 拖百米「火龍」險撞對頭車

新田公路昨晚（12日）上演驚險一幕。社交平台流傳兩段「車cam」片段，顯示一輛私家車於深夜時分，在繁忙的往上水方向行道上逆線行駛，其車尾更是不斷噴出劇烈火花，猶如一條在黑夜中穿梭的「火龍」。多名司機見狀急忙扭軚閃避，險些與該車迎頭相撞。

逆線迎面駛至 片主急扭軚死裡逃生

根據流傳的片段顯示，事發於昨晚約11時。當時「車cam」片主的車輛正沿新田公路向上水方向行駛，當途經文天祥公園附近時，驚見一輛私家車竟在快線逆線迎面衝至。

從「前cam」畫面可見，逆線車輛速度不慢，片主反應迅速，立即向左扭軚切入中線避開。兩車交匯時距離極近，可謂與死神擦身而過。當時已能目測該逆線私家車底部不斷有火花冒出。

車尾狂噴火花 網民驚呼：好似拖住條火龍

另一段「後cam」片段則更加駭人。該私家車掠過片主後繼續高速逆行，車尾拖出一條長長的火花帶，在漆黑的公路上顯得格外刺眼。有網民形容火花量極大，「好似拖住條火龍行咁」。

當時公路上仍有其他車輛行駛，不少司機被突如其來的逆線車嚇得紛紛變線。片段隨後結束，暫未清楚該車最終去向，以及其逆線行駛及噴火的原因。網民紛紛譴責涉事司機行為瘋狂，形容其為「公路炸彈」，若不幸發生對頭相撞，後果不堪設想。