珍惜生命｜牛頭角上邨62歲男子自縊亡 留遺書疑難抵病魔折騰

牛頭角發生悲劇。昨日（12日）晚上8時許，警方接獲報案，指牛頭角上邨常泰樓一名62歲姓黃男住戶懷疑在單位內暈倒。救援人員趕至現場破門入屋，赫然發現事主在房間內以繩索上吊，消防員隨即將其解下，惟經醫護人員檢驗後，證實男事主已當場氣絕身亡。

警員在單位內檢獲遺書，初步調查顯示死者生前患有長期病患，不排除因不堪病魔折騰而萌生絕望念頭。死者具體死因仍有待驗屍後進一步確定。

