珍惜生命｜牛頭角上邨62歲男子自縊亡 留遺書疑難抵病魔折騰
更新時間：03:24 2026-03-13 HKT
發佈時間：03:24 2026-03-13 HKT
發佈時間：03:24 2026-03-13 HKT
牛頭角發生悲劇。昨日（12日）晚上8時許，警方接獲報案，指牛頭角上邨常泰樓一名62歲姓黃男住戶懷疑在單位內暈倒。救援人員趕至現場破門入屋，赫然發現事主在房間內以繩索上吊，消防員隨即將其解下，惟經醫護人員檢驗後，證實男事主已當場氣絕身亡。
警員在單位內檢獲遺書，初步調查顯示死者生前患有長期病患，不排除因不堪病魔折騰而萌生絕望念頭。死者具體死因仍有待驗屍後進一步確定。
自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
2026-03-10 17:07 HKT
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
20小時前