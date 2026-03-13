Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜牛頭角上邨62歲男子自縊亡 留遺書疑難抵病魔折騰

突發
更新時間：03:24 2026-03-13 HKT
發佈時間：03:24 2026-03-13 HKT

牛頭角發生悲劇。昨日（12日）晚上8時許，警方接獲報案，指牛頭角上邨常泰樓一名62歲姓黃男住戶懷疑在單位內暈倒。救援人員趕至現場破門入屋，赫然發現事主在房間內以繩索上吊，消防員隨即將其解下，惟經醫護人員檢驗後，證實男事主已當場氣絕身亡。

警員在單位內檢獲遺書，初步調查顯示死者生前患有長期病患，不排除因不堪病魔折騰而萌生絕望念頭。死者具體死因仍有待驗屍後進一步確定。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

