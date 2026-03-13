警大埔搗地下竹館 拘負責人及36名賭客 案件月底提堂

大埔警區特別職務隊人員經深入調查後，周四（12日）下午約二時突擊搜查大埔安富道一單位，搗破一個懷疑非法賭檔。

該單位內一名74歲本地姓李男負責人涉嫌「經營賭博場所」被捕。單位內三十五名本地男子及一名本地女子，年齡介乎53至82歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

行動中，人員共檢獲五張麻雀枱、五副麻雀賭具、一批家具及一千五百六十元現金。

大埔警區特別職務隊人員經深入調查後，周四（12日）下午約二時突擊搜查大埔安富道一單位，搗破一個懷疑非法賭檔。警方圖片

該名74歳負責人已被控一項「經營賭博場所」罪，其中二十名被捕人則已各被暫控一項「在賭博場所內賭博」罪，案件將於三月三十一日上午在粉嶺裁判法院提堂。另外十六名被捕人則已獲准保釋候查，須於四月下旬向警方報到。

根據香港法例第一百四十八章《賭博條例》，「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款五百萬元及監禁七年，後者一經定罪最高可判罰款三萬元及監禁九個月。