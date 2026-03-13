Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警大埔搗地下竹館 拘負責人及36名賭客 案件月底提堂

突發
更新時間：02:57 2026-03-13 HKT
發佈時間：02:57 2026-03-13 HKT

大埔警區特別職務隊人員經深入調查後，周四（12日）下午約二時突擊搜查大埔安富道一單位，搗破一個懷疑非法賭檔。

該單位內一名74歲本地姓李男負責人涉嫌「經營賭博場所」被捕。單位內三十五名本地男子及一名本地女子，年齡介乎53至82歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

行動中，人員共檢獲五張麻雀枱、五副麻雀賭具、一批家具及一千五百六十元現金。

大埔警區特別職務隊人員經深入調查後，周四（12日）下午約二時突擊搜查大埔安富道一單位，搗破一個懷疑非法賭檔。警方圖片
大埔警區特別職務隊人員經深入調查後，周四（12日）下午約二時突擊搜查大埔安富道一單位，搗破一個懷疑非法賭檔。警方圖片

該名74歳負責人已被控一項「經營賭博場所」罪，其中二十名被捕人則已各被暫控一項「在賭博場所內賭博」罪，案件將於三月三十一日上午在粉嶺裁判法院提堂。另外十六名被捕人則已獲准保釋候查，須於四月下旬向警方報到。

根據香港法例第一百四十八章《賭博條例》，「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款五百萬元及監禁七年，後者一經定罪最高可判罰款三萬元及監禁九個月。

 

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
伊朗局勢｜伊朗最高領袖穆傑塔巴發表首份聲明 區內所有美軍基地應關閉否則將受襲擊｜持續更新
01:25
伊朗局勢｜穆傑塔巴：區內所有美軍基地應關閉否則將受襲擊 官媒指哈梅內伊妻子仍生還｜持續更新
即時國際
2小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
20小時前
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
9小時前
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
海外置業
13小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
20小時前
蔡思貝宣布離巢TVB完結13年旅程  「告別溫室」點名多謝3恩師  感激公司指「隨時候命」
蔡思貝宣布離巢TVB完結13年旅程  「告別溫室」點名多謝3恩師  感激公司指「隨時候命」
影視圈
6小時前
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
00:46
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
18小時前