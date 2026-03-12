Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩空殼公司4年間清洗$47億黑錢 兼處理違禁品及分銷毒品 兩男被捕

突發
更新時間：22:40 2026-03-12 HKT
發佈時間：22:40 2026-03-12 HKT

海關偵破一宗47億元洗黑錢品案，調查發現一個犯罪集團利用兩間空殼公司在4年間進行逾2100宗交疑，單日清洗逾一億元的黑錢。集團更提供一條龍服務提供毒品包裝及分銷、處理違禁品及犯罪得益等，海關認為情況罕見。行動中，海關共拘捕兩名本地男子，分別報稱保安員及手機維修員。消息指，他們未有收取報酬，正了解其犯案動機。

海關表示，涉案的洗黑錢集團涉嫌利用兩間空殼公司，於2022年4月至2026年2月期間收取大量來歷不明的匯款，處理約47億元的犯罪得益，涉及2100宗可疑交易。經情報分析及多月深入調查，海關於昨日（11日）採取執法行動，以涉嫌洗黑錢拘捕一名報稱保安員的66歲本地男子。他於2021年成為兩間空殼公司的唯一董事及股東，其後亦拘捕一名報稱手機維修員的36歲本地男子，負責處理違禁品及犯罪得益。

海關表示，兩間空殼公司報稱從事進出口貿易及電子產品貿易等生意，在本地6間銀行開立38個公司戶口，其大部份資金主要來自120間本地公司，雖然大部份申報從事貿易工作 但無實際業務地址及報關紀錄，估計為空殼公司。涉案兩間空殼公司收取大量來歷不明的匯款後，會短時間內將大部份款項轉出至超過30間境外公司戶口，單一最高交易涉款超過3100萬元，單日合共處理1億元黑錢。

由於涉案戶口交易非常頻密，加上資金呈現過渡性及有分層交易的性質，海關指是典型洗黑錢手法。

海關財富調查科調查期間發現，洗黑錢集團利用旗下控制的單位作為毒品及其他違禁品的分銷中心，收取犯罪得益後再進行洗白。海關同一日突擊搜查兩個處所，並在其中一個單位內，檢獲大量毒品，包括冰毒、可卡因、安非他命及大麻花等，總重1公斤，約值32萬元，亦發現8600支未完稅香煙及含有尼古丁成份的煙彈。相信單位為毒品的包裝及分銷中心外，亦為不同違禁品的中轉站及清洗犯罪得益的地方。

海關認為該集團分工明細，一人成立空殼公司並去銀行開設戶口，另一人則負責處理違禁品及犯罪得益，而且由處理違禁品及犯罪得益提供一條龍服務，情況罕見。行動中，被捕人士名下的1500萬港元銀行存款及價值500萬的物業資產被即時凍結，相信已痛擊犯罪集團的資金來源。消息指，被捕二人未有收取報酬，正了解其犯案動機。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
00:46
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
13小時前
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
15小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
星島申訴王 |石門診所求醫被收2260元 移英港媽理論獲退款：睇醫生都差點被騙
申訴熱話
10小時前
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
海外置業
8小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
15小時前
前TVB「樓后」單身生活枯燥乏味 千元包起3小鮮肉陪伴 韓系美少年外貌體格精壯
前TVB「樓后」單身生活枯燥乏味 千元包起3小鮮肉陪伴 韓系美少年外貌體格精壯
影視圈
6小時前
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
4小時前