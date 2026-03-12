兩空殼公司4年間清洗$47億黑錢 兼處理違禁品及分銷毒品 兩男被捕

海關偵破一宗47億元洗黑錢品案，調查發現一個犯罪集團利用兩間空殼公司在4年間進行逾2100宗交疑，單日清洗逾一億元的黑錢。集團更提供一條龍服務提供毒品包裝及分銷、處理違禁品及犯罪得益等，海關認為情況罕見。行動中，海關共拘捕兩名本地男子，分別報稱保安員及手機維修員。消息指，他們未有收取報酬，正了解其犯案動機。

海關表示，涉案的洗黑錢集團涉嫌利用兩間空殼公司，於2022年4月至2026年2月期間收取大量來歷不明的匯款，處理約47億元的犯罪得益，涉及2100宗可疑交易。經情報分析及多月深入調查，海關於昨日（11日）採取執法行動，以涉嫌洗黑錢拘捕一名報稱保安員的66歲本地男子。他於2021年成為兩間空殼公司的唯一董事及股東，其後亦拘捕一名報稱手機維修員的36歲本地男子，負責處理違禁品及犯罪得益。

海關表示，兩間空殼公司報稱從事進出口貿易及電子產品貿易等生意，在本地6間銀行開立38個公司戶口，其大部份資金主要來自120間本地公司，雖然大部份申報從事貿易工作 但無實際業務地址及報關紀錄，估計為空殼公司。涉案兩間空殼公司收取大量來歷不明的匯款後，會短時間內將大部份款項轉出至超過30間境外公司戶口，單一最高交易涉款超過3100萬元，單日合共處理1億元黑錢。

由於涉案戶口交易非常頻密，加上資金呈現過渡性及有分層交易的性質，海關指是典型洗黑錢手法。

海關財富調查科調查期間發現，洗黑錢集團利用旗下控制的單位作為毒品及其他違禁品的分銷中心，收取犯罪得益後再進行洗白。海關同一日突擊搜查兩個處所，並在其中一個單位內，檢獲大量毒品，包括冰毒、可卡因、安非他命及大麻花等，總重1公斤，約值32萬元，亦發現8600支未完稅香煙及含有尼古丁成份的煙彈。相信單位為毒品的包裝及分銷中心外，亦為不同違禁品的中轉站及清洗犯罪得益的地方。

海關認為該集團分工明細，一人成立空殼公司並去銀行開設戶口，另一人則負責處理違禁品及犯罪得益，而且由處理違禁品及犯罪得益提供一條龍服務，情況罕見。行動中，被捕人士名下的1500萬港元銀行存款及價值500萬的物業資產被即時凍結，相信已痛擊犯罪集團的資金來源。消息指，被捕二人未有收取報酬，正了解其犯案動機。

