尖沙咀男子偷拍裙底 遭斷正時激動反抗 警民合力制服｜有片

突發
更新時間：21:19 2026-03-12 HKT
發佈時間：21:19 2026-03-12 HKT

2名便裝警務人員1月26日晚上在港鐵尖沙咀站內反罪惡巡邏，發現一名男子懷疑在扶手電梯上偷拍一名女子裙底，其後企圖逃走。2名便衣警及2名途人其後合力在尖沙咀站外制服該男。涉案39歲本地男子涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」被捕，已獲准保釋候查，須於三月下旬向警方報到。案件由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進。

網上片段拍攝到疑犯被制服一刻，現場為金馬倫道尖沙咀站B2出口對開，可見當時疑犯即使被陀槍便衣警按在地上，也不願善罷甘休，一邊激動吼叫，一邊試圖站起，甚至抬起了便衣警，引起不少途人觀望。其後，便衣警大叫「有無人幫手」，有兩名熱心男女途人上前，協助制服疑犯。

