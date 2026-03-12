海關中英街打擊冒牌貨 檢$290萬私煙手袋等物品 拘46歲女售貨員

香港海關昨日（11日）在沙頭角中英街採取特別執法行動，打擊售賣冒牌物品活動，共檢獲約1700件懷疑冒牌物品及約45萬支懷疑私煙，估計市值約290萬元，懷疑私煙的應課稅值約150萬元，並拘捕一人。



海關早前於沙頭角中英街進行反冒牌物品活動，發現一間零售店鋪售賣懷疑冒牌物品。經調查後，海關人員昨日採取執法行動，突擊搜查該店鋪及店鋪內一個隱藏的貯存倉庫，檢獲該批懷疑冒牌物品，包括香水、美容產品、手袋和該批懷疑私煙。行動中，海關拘捕一名46歲女售貨員。案件仍在調查中。

海關會繼續在沙頭角中英街加強巡查和執法，嚴厲打擊各類冒牌及私煙活動。

檢獲的部分懷疑冒牌物品及懷疑私煙。政府新聞處圖片

涉案的零售店鋪。政府新聞處圖片