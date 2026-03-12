Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃灣城巴尿袋冒煙起火 黑煙充斥車廂 一乘客不適送院

突發
更新時間：20:20 2026-03-12 HKT
發佈時間：20:20 2026-03-12 HKT

荃灣一輛城巴發生火警，有乘客的「尿袋」突然起火冒煙。今日（12日）晚上7時許，城巴一輛E21號線沿荃灣路往九龍方向行駛，至晉昇工廠大廈對開，上層車廂突然起火冒煙，車長隨即將車停下並疏散車上乘客。消防接報趕至，動用一條喉及一隊煙帽隊撲救，至晚上7時37分將火救熄。據了解，火警中兩名乘客不適，其中一人需要送院。

《星島頭條》現場所見，巴士上層近車頭位置火光熊熊，車廂內滿佈黑煙。據了解，上層一名乘客攜帶的外置充電器（俗稱尿袋）起火肇禍，消防將火救熄後，物主在場協助人員尋找尿袋殘骸，當中不少物品被燒焦。

城巴回覆《星島頭條》查詢時表示，晚上約7時，城巴一輛E21號線往大角咀（維港灣）方向的巴士駛至荃灣路時，上層前排座位一名乘客的充電器冒煙，隨後起火。車長即時將巴士停下，並疏散全車約30名乘客，消防員到場後將火救熄。事件中，兩名乘客不適送院，其中一人送院，城巴上層部分座位設施受損。城巴正調查事件。

