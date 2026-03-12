理大食堂29歲男博士生 用膳時暈倒送院不治 校方即時聯繫協助家屬

紅磡理工大學育才道一食堂，周四（3月12日）中午近12時，一名29歲姓張男學生在進食期間暈倒。救護員接報趕至，將他送往伊利沙伯醫院，可惜最終搶救無效死亡，目前男子死因有待驗屍後確定。

消息指，事主持香港身分證，2023年起在理大攻讀博士，居住紅磡，日常能夠自理，事發時獨自用膳，其病史仍待了解。

理工大學回覆查詢時表示，對昨日一名學生於校園內離世，深感悲痛與惋惜。校方已即時派專員聯繫家屬，表達深切慰問，並全力提供適切協助。同時，校方已啟動即時應變機制，為有需要的師生提供情緒支援及輔導服務。