天眼直擊｜藍田夾公仔舖遭熟手賊撬兌幣機 兩分鐘失$2.5萬 疑犯料涉同類案

藍田一間夾公仔舖今日（12日）凌晨遇竊，兌幣機遭兩名賊人撬開，裏面約2.5萬元現金被一掃而空。閉路電視可見，其中一賊人竟大模廝樣赤手作案，甚至連容貌都懶得遮擋。店舖負責人透露，新蒲崗及葵涌的夾公仔舖同行，近日亦曾遭遇賊人以同一手法盜竊，經互相比對彼此的天眼片段，竟發現疑為同一名露臉賊人作案。目前相關店舖已報警求助，並加強保安措施。

遇竊夾公仔舖位於藍田匯景商場5樓。店舖負責人吳先生表示，今早8時許，職員收到通知店舖遇竊，兌幣機下方存放紙幣的鐵箱被打開，初步點算損失大概2.5萬元。

店主翻看店舖和商場閉路電視後，發現兩名男賊今日凌晨4時40分左右作案，他們帶齊士巴拿和鐵鉗，見到無人當值後，隨即撬開兌幣機的紙幣箱，將現金一掃而空後施施然離去，過程僅約兩分鐘左右。

閉路電視所見，藍田竊案當中一人「包到實」，著連帽衛衣及戴口罩手套，警覺性甚高；與之相比另一賊人則赤手作案，甚至露出容貌，可謂大模廝樣。

吳先生透露，據他了解新蒲崗和葵涌其他夾公仔機同行，在不久前（2月26及27日）亦曾遇竊，分別損失1萬多元及8000多元。3宗案件疑犯不僅手法雷同，容貌身形相似，就連鞋履也同款，因此吳先生相信是同一人食髓知味作案。

據了解，店舖開業大約一年，過往沒有遇竊，店舖約一星期才會清空一次兌幣機的紙幣箱。吳先生表示，目前店舖已經報案求助，警員亦已到場蒐證掃指模；坦言經歷這次事件後，會決定改為每日都清走現金，並為兌幣機更換更堅固的鎖頭。

警方表示，今日（12日）早上11時半接獲相關報案，目前案件列作「盜竊」，由觀塘警區刑事調查隊第3隊跟進，正追緝涉案兩名男子下落。