入境處巡300裝修住宅 放蛇拘8人包括7黑工 部份人從事油漆度尺
更新時間：19:31 2026-03-12 HKT
發佈時間：19:31 2026-03-12 HKT
入境處由3月3日至3月11日展開針對裝修行業的執法行動，搜查超過300個裝修單位，共拘捕7名從事裝修工作的黑工，當中包括6名內地旅客和1名印尼籍家庭傭工。同時，入境處亦拘捕1名涉嫌聘用黑工的僱主。
入境處表示，調查人員一直進行網上巡邏和巡查新落成的屋苑，發現有不法分子透過社交平台宣傳，以廉價的裝修服務招徠顧客，其後喬裝成顧客並採取放蛇行動，成功拘捕3名內地旅客，分別從事油漆和度尺的工作。
入境處提醒各位市民，切勿貪小便宜聘請裝修黑工，聘請非法勞工是嚴重的罪行，一經定罪最高可罰款50萬及監禁10年。如果市民發現可疑非法勞工，可致電舉報非法勞工專線3861 5000，將不法分子繩之於法。
