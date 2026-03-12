Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

土瓜灣益豐大廈地舖變鬼油站 消防檢850升汽油拘一人 業主：唔知租客做非法嘢

突發
更新時間：18:45 2026-03-12 HKT
發佈時間：18:45 2026-03-12 HKT

消防處昨晚搗破一個位於土瓜灣道239A號益豐大廈D座地舖的非法加油站，檢獲850升汽油，一名男司機被截查，他涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控。從消防展示的證物所見，非法加油站的汽油售價13.5元一升，比市面上超過30元一升的售價便宜超過一半。

土瓜灣商住樓宇藏鬼油站。消防處昨日搗破一個位於益豐大廈地舖的非法加油站，檢獲850升汽油及一批加油工具。現場一名男子涉嫌違反《危險品條例》、《消防（消除火警危險）規例》及《危險品（管制）規例》而面臨被檢控。消防在舖位發現交易記錄，涉及不同車輛，會調查有關車輛會否涉及非法加油活動，不排除向相關車主作出檢控。 

消防昨晚（11日）接獲警方轉介，指土瓜灣道239A號益豐大廈D座一個地舖單位儲存過量危險品，懷疑被用作非法燃油轉注。消防即時派防火執法專隊人員到場調查，並於涉事舖位發現油缸、油槍、油喉等入油工具，缸內亦存放850升汽油。由於涉事單位無持有任何危險品牌照，消防相信單位被用作非法油站。

消防當場截查一名男子，涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，他將會被檢控。同時，消防發現交易記錄，涉及不同車輛，會調查有關車輛會否涉及非法加油活動，不排除向相關車主作出檢控。至於涉案汽油已被檢走，消防將會向法庭申請充公。

消防處消防區長（危險品執法）吳頴哲表示，涉事地舖位於商住樓宇內，附近有住宅、商舖及安老院。如未符合消防安全下，儲存大量危險品，對附近居民、院舍長者將構成非常嚴重威脅，需要嚴厲執法。

為進一步打擊非法燃油轉注活動，消防處今日（12日）召開地區防火委員會緊急會議，提出方案提升監察，嚴厲打擊區內相關活動。消防會與相關部門聯絡，加強跨部門協作，打擊相關行為，並提醒大廈物管人員加強警惕。

被問到近日油價上升，非法燃油轉注活動是否有增加。消防處指非法燃油轉注活動在過去一段時間是有增加，但這些非法加油站沒有合適的消防設備，營運成本極低，不法分子認為有利可圖，以身試法。

涉案單位業主伍先生表示，地舖以月租1.45萬元租出一個多月，對方聲稱用作車房，又提供身份證及住址證明，詎料今早收到消防處通知，要求到場開門，他始知租客將單位用作非法加油站。他無奈慨嘆自己毫不知情，現時擔心受到連累，「完全唔知佢做非法嘢，如果知一早㩒咗佢啦」。

業主伍先生對事件感到無累，指自己毫不知情。

 

