Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關查日韓抵港郵包 揭藏$99萬「瘦瘦筆」等針劑藥品 兩男女被捕

突發
更新時間：18:30 2026-03-12 HKT
發佈時間：18:30 2026-03-12 HKT

俗稱「瘦瘦筆」的抗肥胖症藥物「Mounjaro」（中文譯名：猛健樂／滿健樂），近年受到不少市民追捧，不少人為求盡快「甩肉」更自行在網上購針。香港海關於3月上旬偵破兩宗輸入懷疑受管制針劑及藥劑製品案件，檢獲懷疑含有第一部毒藥的1744支針劑及27支藥膏，估計市值約99萬元。調查期間，海關拘捕兩名收貨人，他們現獲准保釋。
　　 
首宗案件中，海關人員於3月5日在郵運中心查驗一件從日本抵港的郵包。經查驗後，海關人員在包裹內發現並檢獲96支懷疑含有第一部毒藥的抗肥胖症針劑。跟進調查後，海關人員於同日拘捕一名懷疑涉案的45歲女收貨人，並在其位於北角的收貨地址再檢獲懷疑含有第一部毒藥的888支針劑及27支藥膏。
　　 
第二宗案件中，海關於3月9日查驗一件從韓國經深圳灣口岸抵港的快遞包裹。經查驗後，海關人員在包裹內發現並檢獲32支懷疑含有第一部毒藥的美容針劑。跟進調查後，海關人員於3月10日拘捕一名懷疑涉案的35歲男收貨人，並在其位於長沙灣的收貨地址再檢獲728支懷疑含有第一部毒藥的美容針劑。

部分檢獲的針劑。政府新聞處圖片
部分檢獲的針劑。政府新聞處圖片
部分檢獲的針劑及藥膏。政府新聞處圖片
部分檢獲的針劑及藥膏。政府新聞處圖片

從政府新聞處圖片所見，海關檢獲的部份減肥藥為「Mounjaro」日本版，俗稱「瘦瘦筆」。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
00:46
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
9小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
10小時前
星島申訴王 |石門診所求醫被收2260元 移英港媽理論獲退款：睇醫生都差點被騙
申訴熱話
5小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-11 16:49 HKT
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
醫生教室
6小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
10小時前
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
飲食
7小時前