海關查日韓抵港郵包 揭藏$99萬「瘦瘦筆」等針劑藥品 兩男女被捕

俗稱「瘦瘦筆」的抗肥胖症藥物「Mounjaro」（中文譯名：猛健樂／滿健樂），近年受到不少市民追捧，不少人為求盡快「甩肉」更自行在網上購針。香港海關於3月上旬偵破兩宗輸入懷疑受管制針劑及藥劑製品案件，檢獲懷疑含有第一部毒藥的1744支針劑及27支藥膏，估計市值約99萬元。調查期間，海關拘捕兩名收貨人，他們現獲准保釋。



首宗案件中，海關人員於3月5日在郵運中心查驗一件從日本抵港的郵包。經查驗後，海關人員在包裹內發現並檢獲96支懷疑含有第一部毒藥的抗肥胖症針劑。跟進調查後，海關人員於同日拘捕一名懷疑涉案的45歲女收貨人，並在其位於北角的收貨地址再檢獲懷疑含有第一部毒藥的888支針劑及27支藥膏。



第二宗案件中，海關於3月9日查驗一件從韓國經深圳灣口岸抵港的快遞包裹。經查驗後，海關人員在包裹內發現並檢獲32支懷疑含有第一部毒藥的美容針劑。跟進調查後，海關人員於3月10日拘捕一名懷疑涉案的35歲男收貨人，並在其位於長沙灣的收貨地址再檢獲728支懷疑含有第一部毒藥的美容針劑。

部分檢獲的針劑。政府新聞處圖片

部分檢獲的針劑及藥膏。政府新聞處圖片

從政府新聞處圖片所見，海關檢獲的部份減肥藥為「Mounjaro」日本版，俗稱「瘦瘦筆」。