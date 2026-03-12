Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃灣毒品車衝燈逃捕 撞隱形戰車傷2警 司機涉多罪就擒

突發
更新時間：11:56 2026-03-12 HKT
發佈時間：11:56 2026-03-12 HKT

今日（12日）早上9時許，一輛銀色私家車沿荃灣國瑞路行駛，其間懷疑衝紅燈左轉，剛巧警方新界南交通部特遣隊一輛隱形戰車途經現場，車上警員見狀遂尾隨追截。惟可疑私家車逃走，一直駛往昌榮路迴旋處，繞過一圈後駛至燈位處被其他車輛阻路，先後撞及一輛客貨車及一輛私家車。

此時隱形戰車從後追至，可疑私家車前無去路，突然倒車撞向隱形戰車，司機落車逃跑。警員連忙開門下車追捕，詎料對方伸腳踢向車門，導致有警員撼頭受傷。同袍窮追約30米外，終於追上涉事司機並一度與對方糾纏，最後將他制服拘捕，並在其手提袋及私家車上檢獲「K仔」、可卡因及依托咪酯等毒品，大約有50小包。

事件中2名警員受輕傷，其後在救護車上接受治理。現場消息稱，被捕司機涉嫌無牌駕駛、偷車、駕駛時沒有第三者保險等多罪；他亦未能通過毒品測試，涉嫌毒後駕駛。警方相信涉事私家車被用作「毒品快餐車」。

