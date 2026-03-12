荃灣毒品車衝燈逃捕 撞隱形戰車傷2警 司機涉七宗罪被捕

今日（12日）早上9時許，一輛銀色私家車在荃灣昌榮路迴旋處附近懷疑衝紅燈，剛巧警方新界南交通部執行及管制組一輛隱形戰車在場，車上警員見狀遂進行追截。惟可疑私家車未有停車，反而往油麻磡路轉入國瑞路逃去，但繞過一圈後返回昌榮路迴旋處時被其他車輛阻路，先後撞及兩輛輕型貨車。

此時隱形戰車從後追至，可疑私家車前無去路，突然倒車撞向隱形戰車，司機落車逃跑。警員連忙開門下車追捕，詎料對方伸腳踢向車門，導致有警員撼面受傷。同袍窮追約30米外，終於追上涉事司機並一度與對方糾纏，最後將35歲姓李男司機制服拘捕，並在其手持的一個環保袋內檢獲約19克可卡因、43粒依托咪酯及67克「K仔」氯胺酮，總市值共約5.5萬元。他涉嫌返運毒品、毆打警務人員、沒有駕駛執照駕駛、沒有第三者保險、危險駕駛、毒駕及拒絕提供血液樣本被捕。據了解，李報稱任職運輸工。

事件中一名男警務人員的面及手受傷，另一名女警務人員則手及膝受傷，他們在救護車上接受初步包紮後，清醒被送往仁濟醫院治理。警方相信涉事私家車被用作「毒品快餐車」，經初步調查，李男未能通過快速口腔液測試，涉嫌危險駕駛、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、拒絕提供血液樣本進行化驗、襲擊警務人員、販毒及毒後駕駛被捕，正被扣留調查。案件交由荃灣警區刑事調查隊第五隊跟進。