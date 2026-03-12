Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

青馬大橋逾10車相撞釀11傷 46歲私家車司機涉停牌期間駕駛被捕

突發
更新時間：17:28 2026-03-12 HKT
發佈時間：08:54 2026-03-12 HKT

今日（12日）早上8時31分，警方接報指青衣青馬大橋往機場方向、近馬灣對開發生車禍，涉及超過10架車輛連環相撞；其中一輛七人車翻側，另有車輛冒出黑煙。據報有2人被困於車上，救援人員趕往現場救援，發現共有11名傷者，幸全部人輕傷，其後分別將傷者送院治理。

現場一片混亂，所見多部車輛嚴重損毀，有車輪飛脫，碎片散落一地。其中一輛七人車翻側，亦有私家車被撞至打「白鴿轉」掉頭。

警方調查後，相信所有車輛當時沿青嶼幹線往機場方向行駛，其間有兩輛私家車因應交通情況收慢，其餘8輛車輛收掣不及連環向前撞。所有傷者全部清醒送往北大嶼山醫院治理，其中一名46歲姓李男私家車司機涉嫌「在取消駕駛資格期間駕駛」被捕，現正被扣留調查。

fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片
fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片
fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片
fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片
fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片
fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片
fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片
fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片

事故期間，運輸署宣布，青嶼幹線青馬大橋往機場方向的部分行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，交通繁忙。

另外，港鐵表示，因青馬大橋附近的交通意外，港鐵正加強機場快綫及東涌綫服務，東涌綫維持繁忙時間列車班次，以便利乘客出行。

 

