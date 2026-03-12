Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困

突發
更新時間：09:17 2026-03-12 HKT
發佈時間：08:54 2026-03-12 HKT

今日（12日）早上8時31分，警方接報指青衣青馬大橋往機場方向、近馬灣對開發生車禍，涉及超過10架車輛連環相撞；其中一輛七人車翻側，另有車輛冒出黑煙。據報有2人被困於車上，救援人員趕往現場救援，發現共有10名傷者，幸全部人輕傷，其後分別將傷者送院治理。

現場一片混亂，所見多部車輛嚴重損毀，有車輪飛脫，碎片散落一地。其中一輛七人車翻側，亦有私家車被撞至打「白鴿轉」掉頭。警方正調查意外調查。

fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片
fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片
fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片
fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片
fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片
fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片
fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片
fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片

事故期間，運輸署宣布，青嶼幹線青馬大橋往機場方向的部分行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，交通繁忙。

另外，港鐵表示，因青馬大橋附近的交通意外，港鐵正加強機場快綫及東涌綫服務，東涌綫維持繁忙時間列車班次，以便利乘客出行。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
影視圈
13小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
1小時前
美聯社
伊朗局勢｜特朗普稱戰事很快結束 伊朗宣布將攻擊中東銀行及金融機構｜持續更新
即時國際
2小時前
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
生活百科
20小時前
王炸姐直播時突然表示頭痛不適。
00:35
隱疾奪命？︱山西網紅直播賣衫猝死 臨終鏡頭前求救「快點打120」︱有片
即時中國
12小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
1小時前
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
影視圈
2026-03-11 09:00 HKT
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
影視圈
16小時前