長洲男子非法駕駛電動單車 涉無牌駕駛等4罪被捕

突發
更新時間：00:31 2026-03-12 HKT
發佈時間：00:31 2026-03-12 HKT

警方表示，警方周三（11日）長洲在區內展開打擊非法駕駛電動可移動工具行動，其間拘捕一名44歲本地男子，涉嫌非法駕駛電動單車。

警方指，人員巡邏期間發現該名男子在道路上懷疑駕駛電動可移動工具，遂上前截查。經初步調查後，男子涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」，以及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」共四項罪名被捕。警方同時扣查一輛懷疑涉案的電動單車。

被捕男子已獲准保釋候查，須於四月上旬向警方報到。

警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款一萬元及監禁十二個月。

