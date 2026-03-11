海關掃管笏海面截查漁船 檢逾千升未完稅電油 拘75歲船長

香港海關3月9日在屯門掃管笏對開海面，截查一艘漁船並檢獲1260公升懷疑未完稅電油，及拘捕一名75歲男子。

海關當日下午在香港西北面水域巡邏，期間發現一艘形跡可疑，並拖有兩艘舢舨的漁船，遂截停該船作出搜查，並在三艘船上發現該批懷疑未完稅電油，市值約3.8萬元，應課稅值約7600元。該船的75歲漁船長涉嫌違反《應課稅品條例》被拘捕。

根據《應課稅品條例》，任何人若進口、處理、管有、售賣或購買未完稅汽油即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格舉報非法燃油活動。