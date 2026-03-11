Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴西龜疑遭滾水淥全身兼尾巴骨折 傳施虐者為8歲男童 警列虐畜

突發
更新時間：19:28 2026-03-11 HKT
發佈時間：19:28 2026-03-11 HKT

一隻紅耳龜疑遭一名就讀小學三年級的8歲男童以滾水淥腳，導致出現水泡和脫皮，尾巴亦骨折，最終愛協認為龜龜傷勢嚴重需要安樂死。義工認為龜龜被虐待，承受極大痛楚，希望施虐者可以承受法律責任，不要讓悲劇不斷重演。警方指案件列「殘酷對待動物」，交由將軍澳警區動物罪案警察專隊跟進，暫未有人被捕。

動物機構「Turtle Advocacy Hong Kong 棄龜庇護所」於3月1日接獲求助，求助人指其就讀小學三年班的弟弟不聽勸喻，把滾水倒落紅耳龜（又名巴西龜）的肢體及皮膚上，導致所有指甲掉落，前肢甩皮、眼部和皮膚亦有灼傷痕跡。

由於求助人的家人不肯負擔醫藥費，義工只好將龜龜接走並帶到診所接受治療，惟獸醫經檢查後，發現龜龜的尾巴骨折，或嚴重影響排泄功能，估計是人為造成，加上皮膚多處有被淥傷的情況，情況不太樂觀。直到3月4日，龜龜情況急轉直下，義工只好報警求助，愛協督察亦接走龜龜，但最終龜龜因處於彌留狀態，不斷抽搐，愛協決定將龜龜安樂死。

根據義工上載與求助人對話的截圖所見，全以簡體字書寫，內容提到其就讀小學三年級的弟弟在一星期前檢來一隻巴西龜回家，但2月28日求助人發現龜龜尾部紅腫，前肢都有甩皮情況，而家人不肯承擔醫療費用，「他們也不管，要不然弟弟那麼弄就罵他了，現在也只是說兩句，拿回來的時間沒想過會這樣吧」。

機構義工認為龜龜承受極大痛楚，希望施虐者可以承受法律責任，不要讓悲劇不斷重演，惟施虐者疑為一名小學三年級學生，縱使報警，可能只會得到口頭勸喻，沒有阻嚇作用。他希望香港不要對動物虐待案寬容，否則會讓很多悲劇不斷重演。

警方回覆《星島頭條》查詢時表示，於3月4日接獲一名動物義工報案，表示在3月初接收了一隻懷疑被不恰當對待而受傷的龜，案件列「殘酷對待動物」，交由將軍澳警區動物罪案警察專隊跟進，暫未有人被捕。消息者，施虐者為8歲男童。
 

