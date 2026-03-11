海關一連9日搗跨境私煙集團 拘30人檢$4900萬私煙

香港海關一連9日展開打擊航空旅客走私香煙及搗破相關私煙貯存倉庫的執法行動，成功瓦解一個利用航空旅客走私香煙的跨國犯罪集團，檢獲共約1100萬支私煙，估計市值約4900萬元，私煙應課稅值約3600萬元，拘捕30名涉案人士，包括入境旅客、運送私煙的人士及管倉，當中12人已被落案起訴。

海關指私煙集團會以往以水路及陸路走私，但經過海關嚴厲執法下，不法分子只能以成本極高、螞蟻搬家的方式，利用航空旅客攜帶香煙入境。私煙集團以「散彈槍」的走私模式，安排旅客以迂迴路線來港，首先在東南亞地區稍作逗留後分散至不同地區，再乘搭當地航班轉機來港，如柬埔寨、台灣、泰國、馬來西亞、菲律賓等，企圖逃避海關偵查。

海關機場科於3月4日至10期間，共破獲8宗旅客走私香煙案件，檢獲共約24萬支私煙，市值約110萬元，私煙應課稅值約80萬元，拘捕8名非本地男子。為有效從源頭打擊航空旅客攜煙入境，海關重點截查攜帶香煙而未有向海關申報的入境旅客，今日（11日）再拘捕10名旅客，年齡介乎29至63歲。

海關表示被捕人士大多為非本地人士，其行李箱內只放有私煙，沒有個人物品。海關檢獲的私煙來自東南亞地區有20個品牌，部份在港並不常見，有理由相信私煙轉口到其他煙草稅較高的地區圖利。海關曾向部份香煙生產商了解，得知他們並無在以上地區設置廠房，估計私煙來自地區的地下煙廠，當地衞生存異，有可能這批私煙為假煙，私煙集團以極低成本購入，再走私入境，再謀取暴利。

機場科航空旅客及停機坪課高級督察賴兆銘表示，海關於3月8日在機場拘捕一名60歲非本地男子，當時他行經毋須申報通道，而且他在柬埔寨金邊起程，之後經台灣轉機來港。由於其路經過於複雜及不合理，遂引起海關懷疑。海關檢查其行李箱，發現內裡只有5萬支私煙，沒有任何個人物品，立即將他拘捕作出檢控。最終男子被判處7個月的監禁。

另外，稅收罪案調查科亦加強市內巡查，同時發現私煙集團將旅客走私入境的私煙，運送至工業大廈及鐵皮屋倉庫的私煙集散點，經整理及裝箱後再供應予各區或轉口至外地。海關在過去9日搗破5個私煙儲存倉庫，分別是4個位於葵芳及屯門的工廈單位及1個在元朗新田的鐵皮屋倉庫，檢獲共約1010萬支私煙，估計市值約4600萬元，私煙應課稅值約3300萬元，並拘捕12名涉案男女，年齡介乎33至66歲。

