有人網售盜版中小學教材 海關追查拘兩女

更新時間：18:38 2026-03-11 HKT
發佈時間：18:38 2026-03-11 HKT

香港海關昨今兩日（3月10日及11日）執法，打擊網上售賣盜版中小學教材，拘捕兩名涉案女子，並檢獲一部懷疑涉案的手提電話及一部平板電腦。

海關早前接獲公眾及版權擁有人舉報，指有人利用網上平台出售懷疑盜版的中小學教材。經深入調查，海關人員發現有賣家透過網上平台宣傳該業務。當賣家接到訂單後，會要求買家將款項存入指定的電子收費帳戶，然後透過手機的即時通訊應用程式，向買家提供懷疑盜版的補充練習電子檔案。

在版權擁有人的協助下，海關人員昨日突擊搜查一個位於何文田的住宅單位，拘捕一名29歲懷疑涉案女子，並檢獲一部懷疑涉案的手提電話及一部平板電腦。其後，關員今日於跟進行動中，再拘捕一名54歲懷疑涉案女子。該兩名女子目前正保釋候查。

案件仍在調查中。海關呼籲市民尊重知識產權，切勿售賣侵權物品。根據《版權條例》，任何人未獲版權持有人的特許，任何人銷售或為售賣用途而管有侵犯版權物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判監禁4年，及就每件侵權物品罰款5萬元。

