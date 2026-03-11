Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳門街頭機械人嚇煞老婦 操控者遭警方提醒 網民笑言如《智能叛變》｜有片

更新時間：16:58 2026-03-11 HKT
發佈時間：16:58 2026-03-11 HKT

澳門街頭早前發生罕見「人機對峙」事件，一名七旬婦人使用手機之際，轉身乍見閃爍藍光的機械人近在咫尺，雙方雖無肢體碰撞，但老婦被當場嚇得驚惶喝罵，惟機械人不明所以，如「雞同鴨講」。最後老婦因不適需送院治理，亦有警員將操控者及機械人帶離現場。片段於網上流傳後引起網民熱議，直言情節猶如科幻電影《智能叛變》或《未來戰士》。

事發於上周四（3月5日）晚上9時許，沙梨頭南街一大廈門外有婦人需要協助，警員到場了解後，相信該名婦人在街上使用手提電話之際，突然發現後方有機械人。雙方雖無身體接觸，老婦亦無受傷，但她因受驚不適需送院，經治療後已出院，未有追究。澳門治安警續稱，涉事機械人由50多歲澳門男子測試操控，預計日後用於店舖宣傳。警方已提醒男子操作機械人時，應避免對周邊環境或途人產生危險或驚嚇。

據澳門傳媒報道，涉事機械人為當地一教育中心所有，其負責人回覆傳媒時解畫，強調該機械人具備避障功能，現場有人監督，事後已陪同長者到醫院檢查。他強調活動原意為推廣科技，此前多次在旅遊區推廣，反響良好，對於該長者的受驚反應深表歉意及遺憾。

有當地專家提醒，即使最好的人工智能（AI）模型，面對突發場景時可能會出現不可預料的情況，提醒在公開場合應用機械人，需考慮不同群體反應，並制定緊急停止預案。

相關機械人由澳門一教育中心所有，曾多次在澳門街頭宣傳。網上圖片
