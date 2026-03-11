油價瘋飆 屯門4貨車被偷油 損失逾$3萬

中東局勢緊張，油價急升，大油缸車成獵物。今日（11日）早上約8時，停泊在屯門望發街掘頭路的四部貨車，油缸柴油被人掏空，合共損失逾3萬元，警方正追緝賊人下落。

今晨8時左右，有男司機報案，指其停泊在望后石望發街的中型貨車的油缸被人偷油。警員到場調查，共有4部中型貨車被人偷油，其中一車兩個油缸共1,400公升油渣被盜；第二部車同樣左右兩個油缸共1,400公升油渣被盜；第三部車右邊油缸約450公升油渣被盜；第四部車右邊缸撬過，油渣全部抽乾，不排除夜晚被人偷去變賣。

據了解，姓金（59歲）車主昨晚把貨車停泊於望發街，當時油缸已入滿油。翌日早上返回取車時，發現油缸見底，左右兩邊油缸蓋被人打開，油渣被清空，於是報警求助。

警方經調查後，相信4部中型貨車的燃油被盜去，總值逾3萬元，案件列「車內盜竊」，交由屯門警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。