跑馬地司徒拔道山坡驚現二戰英軍手榴彈 EOD到場引爆一度封路

港島東半山驚現手榴彈。今日（11日）下午1時40分，警方接獲報案，指在司徒拔道43A號威利閣對開山坡上，發現一枚手榴彈。警方到場封鎖案發地點50米半徑範圍，「拆彈專家」爆炸品處理課（EOD）亦奉召到場處理。

現場消息稱，涉事的是一個戰時手榴彈，如檸檬般大小，經人員檢查後確認為一枚英國36M型手榴彈，屬於第二次世界大戰期間英國駐軍遺留的未爆手榴彈，長約9厘米。人員隨即封閉司徒拔道介乎司徒拔道至甘道一帶，並將封鎖範圍擴展至100米，並於下午2時55分進行引爆。事故中無人受傷，亦毋須疏散。

手榴彈引爆後，少量雜物碎片隨氣流散落在山坡對開地上，爆炸品處理課事後進行檢查，證實現場安全，隨即將現場解封。

受事故影響期間，運輸署一度宣布司徒拔道來回方向近威利閣的全線需要封閉，其後指現場實施單線雙程行車。