落馬洲口岸丨旺角格仔舖結業 疑捲65檔主Pokémon卡及銷售額潛逃 35歲男店東出境被捕

突發
更新時間：10:04 2026-03-11 HKT
發佈時間：09:33 2026-03-11 HKT

旺角銀城廣場一間「彈珠格仔舖」，租借透明格仔予人出售遊戲卡，詎料該店早前被揭發突然結業。警方於上月26日接獲當中9名受害人報案，報稱未能收取共逾22萬元的出售遊戲卡收入，懷疑格仔舖店東捲款潛逃。人員經調查後，於昨日（10日）在落馬洲管制站拘捕涉案的一名35歲姓王男東主，並在他身上搜出多張Pokémon（寶可夢）遊戲卡。警方正追緝其餘涉案的一男一女格仔舖東主。

消息稱，被捕人於昨日下午5時許經落馬洲管制站離境時被捕，其身上藏有多張寵物小精靈遊戲咭。警方調查後得知案中共有65名受害人，另外格仔舖分別姓陳和姓朱的男女東主仍然在逃，案件現交由旺角警區刑事調查隊第10隊跟進。

資料圖片
資料圖片

涉事的格仔舖原本位於銀城廣場一樓，佔地千呎，但早前突然結業。該格仔舖過往以月租方式，租借格仔予不同人士出售遊戲卡，而該舖共有230格格仔、8部夾公仔機及20部彈珠台。警方於上月26日接獲7男2女受害人（28至33歲）報案，據悉他們於去年3月至12月期間透過Instagram認識王男，其後對方租借了不同的格仔予他們銷售Pokémon卡，每一個格仔月租為600元。

調查顯示，有人會將每個月銷售收入，用現金方式交予各受害人。惟他們聲稱自今年1月起便未能收取相關銷售收入，涉及售賣了242張Pokémon卡，共逾22.3萬元；其後各受害人更與王男失去聯絡。

Pokémon遊戲卡大受歡迎，有價有市。資料圖片
Pokémon遊戲卡大受歡迎，有價有市。資料圖片

