旺角格仔舖結業 疑捲65檔主Pokémon卡及銷售額潛逃 3店東被捕

旺角銀城廣場一間「彈珠格仔舖」，租借透明格仔予人出售遊戲卡，詎料該店突然結業，懷疑店東捲款潛逃。消息稱，目前案件受害人增至65名，涉款已高達約45萬元。警方跟進調查後，至昨今兩日（10及11日）先後拘捕35歲姓王男東主，及兩名分別37歲及29歲的店舖合夥人。其中，姓王男東主於落馬洲管制站離境時落網，警方在他身上搜出多張Pokémon（寶可夢）遊戲卡。

資料圖片

警方表示，自2月20日起接獲65人報案，指他們早前於旺角西洋菜南街一店鋪寄賣遊戲卡，但未能如期收回共約45萬元的生意款項及遊戲卡。經調查後，人員昨日在落馬洲拘捕一名35歲姓王本地男子，為店舖負責人，涉嫌「盜竊」。及至今日，警方再分別於尖沙咀及馬鞍山拘捕多一名29歲本地女子及一名37歲本地男子，為店舖合夥人，同涉「盜竊」。

3男女現正被拘留調查。案件由旺角警區刑事調查隊第十隊繼續跟進。警方提醒市民，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，任何人犯盜竊罪，即屬犯罪，最高刑罰可處監禁10年。

Pokémon遊戲卡大受歡迎，有價有市。資料圖片

涉事的格仔舖原本位於銀城廣場一樓，佔地千呎，共有230格格仔、8部夾公仔機及20部彈珠台，過往以月租方式租借格仔予不同人士出售遊戲卡。

據了解，其中9名受害人早前報案時表示，去年3月至12月期間透過Instagram認識王男，其後對方租借了不同格仔予他們銷售Pokémon卡，每格月租600元。其間，相關格仔銷售了242張、值逾22萬元的Pokémon卡，收益原定會以現金支付，惟受害人報稱自今年1月便未能收取相關收入，其後更與王男失去聯絡，因而報警求助。

