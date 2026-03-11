Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深水埗非籍男童疑獨留家中 狂掟玩具落街擊毀寶馬 母親被捕

更新時間：03:09 2026-03-11 HKT
發佈時間：03:09 2026-03-11 HKT

深水埗深夜驚現「高空擲物」事件。今日（9日）凌晨約12時10分，大南街343至345號對開一輛黑色寶馬私家車停泊在路邊，突然傳出巨響，車輛前後擋風玻璃被擊碎，路面散落玩具和包裝物，嚇得途人紛紛駐足觀看。

警方接報趕到現場調查，初步了解該幢8層高唐樓的5樓劏房單位內，一名4歲烏干達籍男童疑被其29歲母親獨留在家，其母帶同一名約1歲幼童外出。男童疑受驚，不斷從窗口將玩具拋下街，擊中樓下寶馬，令車窗玻璃瞬間爆裂，馬路上布滿雜物及玩具，現場一片凌亂。

大樓對開馬路布滿玩具及雜物，一輛停泊下方的寶馬損毀。黎志偉攝
大樓對開馬路布滿玩具及雜物，一輛停泊下方的寶馬損毀。黎志偉攝
寶馬的車尾玻璃損毀。
寶馬的車尾玻璃損毀。
男童母親等3人被帶署接受調查。黎志偉攝
男童母親等3人被帶署接受調查。黎志偉攝
一名男童由5樓單位將雜物及玩具掉下，擊中一輛私家車。黎志偉攝
一名男童由5樓單位將雜物及玩具掉下，擊中一輛私家車。黎志偉攝

警員將男童母親及兩名子女帶返警署作進一步調查。男童母親涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕。事件中無人受傷，案件交由深水埗警區刑事調查隊第4隊跟進。據悉，被捕女子為烏干達籍，持行街紙。

從途人拍攝的片段可見，事發時有雜物由單位掉出，先擊中樓下單位的簷篷及冷氣，隨後墮至地面，擊中一輛黑色寶馬，發出巨響，碎玻璃四濺。現場路人被突如其來的聲響嚇了一跳，有人驚呼：「嘩，呢架車真係慘啊！」

