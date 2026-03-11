深水埗非籍男童疑獨留家中 狂掟玩具落街擊毀寶馬 母親被捕
深水埗深夜驚現「高空擲物」事件。今日（9日）凌晨約12時10分，大南街343至345號對開一輛黑色寶馬私家車停泊在路邊，突然傳出巨響，車輛前後擋風玻璃被擊碎，路面散落玩具和包裝物，嚇得途人紛紛駐足觀看。
警方接報趕到現場調查，初步了解該幢8層高唐樓的5樓劏房單位內，一名4歲烏干達籍男童疑被其29歲母親獨留在家，其母帶同一名約1歲幼童外出。男童疑受驚，不斷從窗口將玩具拋下街，擊中樓下寶馬，令車窗玻璃瞬間爆裂，馬路上布滿雜物及玩具，現場一片凌亂。
警員將男童母親及兩名子女帶返警署作進一步調查。男童母親涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕。事件中無人受傷，案件交由深水埗警區刑事調查隊第4隊跟進。據悉，被捕女子為烏干達籍，持行街紙。
從途人拍攝的片段可見，事發時有雜物由單位掉出，先擊中樓下單位的簷篷及冷氣，隨後墮至地面，擊中一輛黑色寶馬，發出巨響，碎玻璃四濺。現場路人被突如其來的聲響嚇了一跳，有人驚呼：「嘩，呢架車真係慘啊！」
