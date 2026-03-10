Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警夥消防打擊將軍澳鬼油站 截查一男檢獲435公升汽油

突發
更新時間：23:06 2026-03-10 HKT
發佈時間：23:06 2026-03-10 HKT

將軍澳警區反三合會行動組今日（3月10日）下午聯同消防處打擊非法燃油轉注特遣隊，於將軍澳區一帶針對性打擊非法加油，並於運隆路搗破一個非法加油站，共檢獲約435公升汽油，市值約1.4萬元。

相關報道：星島申訴王｜油價創新高帶挈「鬼油站」翻生 放蛇直擊走私油平一半 明目張膽網上賣廣告吸客

行動中，警方以及消防處人員發現大批入油工具，並截查一名懷疑與案件有關本地男子，他涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控。同時，消防處已將涉案的汽油檢走，並會向法庭申請充公。

警方重申會致力打擊黑幫收入來源及一切有組織罪行，並將會繼續聯同其他政府部門，全方位打擊這類有組織非法活動。同時並呼籲市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，可造成人命傷亡及導致財物損毀，後果非常嚴重。

相關報道：獨家｜「鬼油站」高調賣廣告半價有禮送 《星島》放蛇直擊加油裝置簡陋防火零設防

根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁六個月，如屬其後每次定罪，可被判罰款20萬元及監禁一年。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
14小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
6小時前
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
影視圈
7小時前
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
01:10
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
社會
11小時前
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
飲食
12小時前
港人中山睇中醫¥112包診金連藥直送上門 連香港「醫療券」都用得 網民熱議：平靚正？｜Juicy叮
港人中山睇中醫¥112包診金連藥直送上門 連香港「醫療券」都用得 網民熱議：平靚正？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！健康院/捐血站 3項為長者而設
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
生活百科
10小時前
視后翻紅卻被轟「港嬸」？遭尖銳批評自大、無禮貌、乞人憎 神級回應獲近5千人讚好
視后翻紅卻被轟「港嬸」？遭尖銳批評自大、無禮貌、乞人憎 神級回應獲近5千人讚好
影視圈
6小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
宣萱幼稚園絕密黑白照瘋傳 五官精緻萌樣似洋娃娃 招牌表情數十年不變獲7千人Like爆
宣萱幼稚園絕密黑白照瘋傳 五官精緻萌樣似洋娃娃 招牌表情數十年不變獲7千人Like爆
影視圈
5小時前