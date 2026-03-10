警夥消防打擊將軍澳鬼油站 截查一男檢獲435公升汽油

將軍澳警區反三合會行動組今日（3月10日）下午聯同消防處打擊非法燃油轉注特遣隊，於將軍澳區一帶針對性打擊非法加油，並於運隆路搗破一個非法加油站，共檢獲約435公升汽油，市值約1.4萬元。

行動中，警方以及消防處人員發現大批入油工具，並截查一名懷疑與案件有關本地男子，他涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控。同時，消防處已將涉案的汽油檢走，並會向法庭申請充公。

警方重申會致力打擊黑幫收入來源及一切有組織罪行，並將會繼續聯同其他政府部門，全方位打擊這類有組織非法活動。同時並呼籲市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，可造成人命傷亡及導致財物損毀，後果非常嚴重。

根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁六個月，如屬其後每次定罪，可被判罰款20萬元及監禁一年。