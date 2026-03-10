四長者墮「猜猜我是誰」涉$83萬 內地漁夫助騙徒收款 警查天眼當場斷正

警方於3月9日以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名38歲內地男子，他報稱為漁民，涉嫌與四宗「猜猜我是誰」電話騙案有關，涉及款項約港幣$83萬元。4宗案件受害人均為長者，騙徒假扮被捕親人，索取保釋金。警方翻查「銳眼」計劃下大量閉路電視片段，鎖定收款男子身份，趁其中一名受害人準備交收款項之際，當場將疑犯拘捕，並起回部分贓款。

葵青警區刑事情報組督察吳綺淇表示，案件共涉四名受害人（65至82歲），共涉款約83.6萬元。首先，一名82歲老婦早前接獲不明來電，對方自稱是孫仔，因刑事案被捕，要求協助支付5萬元保釋金。老婦信以為真，其後在葵青區住所附近，向一名收款男子交出現金。老婦其後發現受騙，今年2月3日向葵青警區報案求助。

警方經過深入調查和情報分析，透過「銳眼」計劃下大量閉路電視，成功鎖定一名疑犯，確認他另涉兩宗同類騙案，亦得悉他準備接觸新目標。因此，葵青警區刑事情報組聯同葵涌分區特遣隊和葵青警區重案組，於昨日中午（3月9日）聯合行動，趁最新一名受害人準備交出款項之際，當場制止拘捕疑犯。

疑犯為一名持雙程證的38歲內地男子，報稱漁民，涉「以欺騙手段取得財產」被扣查。警方成功起回10萬港元款項，葵青警區重案組第一隊正跟進案件，以調查疑犯是否有同黨，及是否牽涉更多案件。

葵青警區重案組第一隊督察伍穎欣強調，警方絕不容忍任何詐騙，會致力保護市民財產權益。她呼籲市民尤其是長者，如收到陌生來電，聲稱親人遇到急事需要錢，應先保持冷靜，再親身或再次致電對方核實，並與可信賴人士商量。警方又強調，不論是本港或內地執法機關，都不會要求市民當街交收保釋金，如有懷疑可致電「防騙易」18222查詢，情況緊急應盡快打999求助。

