Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

四長者墮「猜猜我是誰」涉$83萬 內地漁夫助騙徒收款 警查天眼當場斷正

突發
更新時間：18:15 2026-03-10 HKT
發佈時間：18:15 2026-03-10 HKT

警方於3月9日以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名38歲內地男子，他報稱為漁民，涉嫌與四宗「猜猜我是誰」電話騙案有關，涉及款項約港幣$83萬元。4宗案件受害人均為長者，騙徒假扮被捕親人，索取保釋金。警方翻查「銳眼」計劃下大量閉路電視片段，鎖定收款男子身份，趁其中一名受害人準備交收款項之際，當場將疑犯拘捕，並起回部分贓款。

葵青警區刑事情報組督察吳綺淇表示，案件共涉四名受害人（65至82歲），共涉款約83.6萬元。首先，一名82歲老婦早前接獲不明來電，對方自稱是孫仔，因刑事案被捕，要求協助支付5萬元保釋金。老婦信以為真，其後在葵青區住所附近，向一名收款男子交出現金。老婦其後發現受騙，今年2月3日向葵青警區報案求助。

警方經過深入調查和情報分析，透過「銳眼」計劃下大量閉路電視，成功鎖定一名疑犯，確認他另涉兩宗同類騙案，亦得悉他準備接觸新目標。因此，葵青警區刑事情報組聯同葵涌分區特遣隊和葵青警區重案組，於昨日中午（3月9日）聯合行動，趁最新一名受害人準備交出款項之際，當場制止拘捕疑犯。

疑犯為一名持雙程證的38歲內地男子，報稱漁民，涉「以欺騙手段取得財產」被扣查。警方成功起回10萬港元款項，葵青警區重案組第一隊正跟進案件，以調查疑犯是否有同黨，及是否牽涉更多案件。

葵青警區重案組第一隊督察伍穎欣強調，警方絕不容忍任何詐騙，會致力保護市民財產權益。她呼籲市民尤其是長者，如收到陌生來電，聲稱親人遇到急事需要錢，應先保持冷靜，再親身或再次致電對方核實，並與可信賴人士商量。警方又強調，不論是本港或內地執法機關，都不會要求市民當街交收保釋金，如有懷疑可致電「防騙易」18222查詢，情況緊急應盡快打999求助。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
9小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
01:10
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
社會
6小時前
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
飲食
7小時前
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
影視圈
10小時前
星島申訴王 | 愛犬元朗行山被鬆繩大型狗咬死 涉案狗主「潛水」 港女誓討公道：唔會放過佢
申訴熱話
6小時前
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
2026-03-09 18:00 HKT
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
2026-03-09 14:51 HKT
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
2026-03-09 10:00 HKT
01:17
東張西望｜獸父「作故仔」聲稱性侵14歲子 發兒童下體照邀女網友3P 涉發布兒童色情物品被捕
突發
7小時前