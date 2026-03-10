Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葵涌鐵騎士無戴頭盔閘車飛馳 再上演「幪面超人大戰詠春」 扯甩頭套一刻網民熱議｜有片

更新時間：17:03 2026-03-10 HKT
發佈時間：17:03 2026-03-10 HKT

網上今日（3月10日）流傳一段戲劇性十足的「真人快打」片段。一名幪面鐵騎士首先在葵涌大連排道閘停兩線車輛，沒戴頭盔在馬路逆線兜圈後極速駛走，險象環生。豈料「戲肉」在後頭，鐵騎士在不遠處的葵涌道交界，路邊與一名男工當街「切磋武藝」，打得有來有往。當工人嘗試扯脫其頭套時，竟發現原來「幪面超人」不止一層面罩，令人無語。

片段發生於葵涌大連排道及葵涌道交界行人過路處前，確實時間未明，可見一名幪面鐵騎士落車與一名工人當街「比武切磋」，後方一部重型車輛司機受阻，司機落車了解。片段中，該名鐵騎士一度如「幪面超人」般大鵬展翅，而男工也使出詠春「黐手」，雙方一時打得有來有回。

未幾另一名男工上前，向鐵騎士大喝：「你係咪想入青山？傻㗎你！」；而此前與鐵騎士切磋的男工，亦打算趁機摘去對方頭套，豈料鐵騎士戴了數層頭套，脫了一層還有另一層，令人無語。

另一片段則為不遠處的在葵涌大連排道金龍工業中心外，相信為事發前片段，可見該名幪面鐵騎士駕駛電單車突然閘停一部車輛，用意不明。幪面鐵騎士側目凝視對方數秒後，在馬路兜了一圈並一度逆線行駛，嚇得對面線輕型貨車急忙煞停。鐵騎士隨後揚長而去，離開時沒有戴頭盔，車速甚快，險象環生。

事件引起網民討論，紛紛笑言「阿叔扯甩頭套見到佢仲有一個，再望地下嗰下表情好正」、「幪面超人大戰葉問」、「一睇就知鶴形拳」、「少林功夫好嘢」；亦有人批評鐵騎士行為，直指「告得老危（危險駕駛）」。 

