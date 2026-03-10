外傭趁假期為同鄉按摩修甲搵外快 入境處拘14黑工6僱主

入境處於3月8至10日(今日)一連三日在全港各區展開代號「劍魚」反非法勞工行動。行動中人員共搜查19個目標地點，包括餐廳、零售店舖、護老院、賓館、工商大廈單位及公眾地方等，共拘捕20名人士，包括14名懷疑非法勞工或逾期逗留人士，以及6名懷疑聘用非法勞工或涉案的香港居民。14名黑工趁放假日，到中區行人天橋、隧道或樓上單位賺外快，當中有9人從事按摩、2人修甲，其餘3人從事酒樓或廚房工作。

入境處高級入境事務主任(外傭專責調查)傅哲浩講述案情時表示，被捕的14名非法勞工或逾期逗留人士，分別是1男13女，大部分是印尼或菲律賓籍，年齡介乎28至50歲。當中包括11名外籍家庭傭工、1名逾期逗留的前外籍家庭傭工、1名以訪客身份逗留在港人士、1名持有不允許僱傭工作擔保書（行街紙）人士。而其餘6名香港居民分別為1男5女，年齡介乎30至60歲。他們都是涉案公司的東主以及負責人等。14名黑工，當中有9人從事按摩、2人修甲，其餘3人從事酒樓或廚房工作。

是次行動中，調查人員在周日突擊巡查中區多條行人天橋及隧道等公眾地方，以打擊外傭在假日違反逗留條件情況， 行動中拘捕了3名違反逗留條件的現職外傭及訪客，他們分別為1男2女，全部均是菲律賓籍，年齡介乎38至46歲，當中1人從事按摩，2人提供修甲服務。人員在現場搜獲大量證物，包括按摩槍、按摩精油、修甲，以及相關美容產品。

調查所得，被捕外傭為賺取外快，在其休息日隱瞞僱主到中區行人天橋、隧道等公眾地方，用紙皮或帳幕臨時建造簡陋的攤檔，以低價作招徠，自備美容工具，為同鄉提供按摩及修甲等美容服務，每次收費約港幣50元。

而今次行動中其餘被捕的非法勞工，涉嫌在酒樓及餐廳從事洗碗及廚房雜工等工作，及商住大廈從事按摩工作。入境處會積極繼續跟進相關調查工作，不排除有更多人被捕及被檢控。

傅哲浩提醒各位僱主及外傭，根據外傭標準僱傭合約規定，外傭只可以按照合約附錄《住宿及家務安排》為僱主料理家務。合約亦清楚列明，外傭不可以受僱於任何其他人士從事其他職務，開辦或參與任何業務；僱主亦不可以安排或要求外傭受僱於其他人士從事任何其他工作，否則有可能要負上刑責。入境處亦會繼續與相關國家領事館合作，舉辦講座，提醒外傭守法重要性。

入境處重申，入境處對非法勞工活動是零容忍。非法勞工固然要面對刑事責任，而聘用不可合法受僱人士的行為，同樣屬於嚴重罪行。政府於2021年修訂《入境條例》，增加了對僱主僱用非法勞工的刑罰。最高刑罰由原來罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元及監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。

而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。僱主請人時，必須要查看求職者有效身份證明文件，採取一切切實可行步驟，去確保求職者合法受僱。除查閱僱員身份證外，僱主亦有責任向僱員作出查詢，有懷疑就須作出舉報。

另外，任何人違反對他有效的逗留條件，可被檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆者同罪。另外，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

市民如果想舉報有關非法勞工的活動，可使用舉報非法勞工專線3861 5000、傳真、電郵或利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處作出舉報。