24歲大學生為800元酬勞 替假冒律師行詐騙集團收50萬騙款 當場被捕

24歲本地大學男生被網上搵快錢廣告招攬，僅為800元酬勞，不惜協助詐騙集團冒認銀行職員，以低息按揭貸款為幌子，向受害人騙取高額保證金，兩案騙款共達49.5萬元。警方接獲受害人報案後，於前日(8日)當騙徒再次現身收款時，以「串謀詐騙」罪拘捕該名大學生。

元朗警區刑事調查隊偵緝高級督察陳敏熹講述案情。蔡楚輝攝

元朗警區刑事調查隊高級督察陳敏熹講述案情時表示，3月8日警方接獲一名61歲的受害人報案，指在今年1月接獲一名冒稱是銀行職員的來電，騙徒訛稱可提供低息按揭貸款，但要求受害人首先支付保證金，受害人信以為真，並按照騙徒指示，於3月6日在元朗港鐵站，與另一名自稱為律師樓職員的騙徒，簽署一份偽造律師樓的按揭文件，並過數30.5萬元到疑犯同黨的銀行個人戶口，兩日後即3月8日，騙徒再次致電受害人，進一步要求99.8萬元保證金，受害人懷疑受騙，於是報警求助。

元朗警區人員接報後，迅速於港鐵站展開埋伏行動，並於騙徒再次向受害人收取款項時，將其制服，以涉嫌串謀詐騙罪名拘捕該名24歲中國籍男子，被捕人報稱為本地大學的學生。

其後，警方經深入調查後，相信該被捕人曾以同樣手法，於同年3月6日在美孚港鐵站騙取另一名受害人的款項。兩宗案件涉及騙款總達49.5萬元。 經警方調查，相信被補人早前被網上「搵快錢」招聘廣告吸引，為賺取800元酬勞，協助詐騙集團假借律師樓及金融機構職員，簽署按揭文件的欺騙手法騙取受害人轉賬騙款。

案件現時由元朗警區刑事調查隊第12隊跟進，被捕男子將被控以「串謀詐騙」罪名，稍後於屯門裁判法庭提堂。相關案件仍然調查中，警方會繼續積極跟進騙款下落。

警方提醒市民，如收到自稱銀行職員、律師行職員來電，應主動向銀行及相關機構核實對方身份。市民亦可以瀏覽香港銀行公會或律師公會網頁，核實來電者的真偽。銀行職員亦不會要求顧客到任何公共地方或非銀行分行辦理借貸手續或簽署文件，亦不會要求顧客轉數到個人戶口中，如有懷疑，請立即致電警方防騙易24小時熱線18222。

警方高度關注電話騙案，對於騙徒採取零容忍態度。 警方亦呼籲年輕人，包括大學生，要避免因揾快錢心態而被犯罪集團利用。根據香港法例，第200章《刑事罪行條例》第159C(6)條，「串謀詐騙」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處14年監禁。年輕人切勿因一時貪念而以身試法，否則就會像案件中的被捕人，前途盡毀。